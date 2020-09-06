海南自贸港慈铭博鳌医疗赋能2020北京服贸会

9月4日，由商务部和北京市政府共同主办的2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京举行。服贸会是全球首个服务贸易领域综合性展会，是中国服务业对外开放的重要窗口，同进博会、广交会一起成为中国对外开放三大展会平台。

慈铭创始人韩博士作为北京市政协委员，缔造了中国健康体检慈铭模式，连续七年主办了中国国际服务贸易交易会（原京交会）健康医疗服务板块论坛和展览，并且在京交会上与海南建立了合作。2015年，慈铭体检从单一体检模式升级为全生命周期的韩博仕创新国际医疗服务平台，并在海南自贸港博鳌乐城国际医疗旅游先行区，创立了一家有温度的小综合、大专科国际化三级综合慈铭博鳌国际医院，拥有第三代基因辅助生殖中心、精准医疗中心、进口医药转换平台。

此次，慈铭博鳌国际医院盛装亮相服贸会，同时慈铭博鳌国际医院作为海南自由贸易港乐城国际医疗旅游先行区重点展示项目，展示辅助生殖、干细胞治疗、新药品转化平台等临床技术转化基地，提供生育纯净宝宝、干细胞抗衰老、干细胞糖尿病等健康服务，并面向全国开展服务合作。

慈铭体检党委书记、海南博鳌医院创始人胡波在海南自贸港推介会上接受采访

借助海南自贸港、博鳌乐城国际医疗旅游先行区特殊政策，慈铭韩博仕医疗集团、慈铭博鳌国际医院将在北京设立分院，推动先进医疗技术转化为北京和全国百姓提供优质医疗服务。

在慈铭博鳌看来，中国国际服务贸易交易会是海南自贸港和全球的桥梁链接，健康的红利才刚刚开始，将携一系前沿产品出征，掘金万亿市场。开设的慈铭博鳌国际医院并不是普通的医院，而是将海南医院建造与还原成国际先进医院模式，让患者不出国门享受国际技术的同时，享受国际就医的私密环境。

韩博仕医疗集团打造消费医疗中国新名片

韩博士医疗集团已邀请全球健康医疗组织包括世界华人医师协会等落地博鳌，以北京韩博仕医疗城为全球服务中心，以全国韩博士诊所为抓手，以慈铭博鳌国际医院为新技术转化基地，借助美国纽约曼哈顿GFG转会诊及生殖中心等资源继续进行国际互动，南北互动。慈铭博鳌国际医院目前聚焦三大核心业务：辅助生殖、干细胞抗衰老及慢病管理。将启动干细胞糖尿病及卵巢修复等临床应用、引进韩国干细胞药物及德国肠癌早癌检测试剂盒等。

寻求与全球顶尖医药企业、医疗人才及团队合作。旨在打造全生命周期健康服务体系，开启“为人民健康服务”新征程，提高慈铭健康体检国际核心竞争力，推动新时代大健康消费产业快速发展，打造消费医疗中国新名片！

慈铭体检连续七年支持

中国国际服务贸易交易会（原京交会）健康医疗服务板块

2012 年，慈铭体检作为中国医疗服务行业受京交会邀请参展的民营医疗服务机构亮相京交会核心展示区。

2013 年，慈铭体检 “国际医疗健康服务全产业链”受肯定。

2014 年，慈铭体检携“慈铭云健康服务平台”第三次亮相京交会，用“健康体检 1.0”“健康体检 2.0”“云健 康 3.0”完整诠释慈铭集团“中国式健康体检服务模式”和“国际健康医疗管理服务全产业链”。

2016年，慈铭体检在过去两届与欧美等发达国家建立了广泛合作关系的基础上，以跨国医师合作为先导，努力寻 求多边框架下与沿线国家建立卫生合作机制，构筑内陆和海上“健康丝绸之路”。并发挥互联网跨界高效配置资源的优势，整合全球医师资源，促进共享经济发展，努力提高医疗健康服务水平和效率。

2017 年北京服务贸易交易会，慈铭体检集团、美国辅助生殖技术协会联手美国 GFG已落地中国，为国内外不孕不育家庭带来圆梦的新希望；与世界医生集团、美国华人医师协会战略合作，引进国际医师；慈铭海南博鳌国际医院落地。

2018年，以助力 “一带一路” 医疗服务为年度主题，内容涵盖高端医疗、慢病管理、医疗保险、辅助生殖、旅游、医养结合、互联网 + 健康医疗、大数据 +AI 等多方面。期间慈铭博鳌国际医院被评选为“最 具国际化战略服务示范案例”。本届京交会健康医疗服务板块受到国内外健康行业高度关注，深化国际服务贸易交流与合作、搭建全球服务贸易交易平台打造“中国服务”品牌。