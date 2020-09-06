武汉“陪你看夕阳”老人重回故地：想念上海医疗队的孩子们

（健康时报记者张赫 实习记者赵苑旨）“我想当时陪着我的上海援鄂医疗队的孩子们了。”87岁的王欣一个人拄着拐棍走在曾经一度红遍网络的那条“赏夕阳”小路上，久久的看着夕阳说，活着真好。

2月11日，确诊为新冠肺炎的王欣，被接到武汉大学人民医院东院区进行救治。3月5日下午近黄昏时，在出病房做CT的途中，医护人员把病床停在医院大楼前，让老人好好欣赏这久违的夕阳，这一瞬间被拍成照片记录了下来，随后“陪你看夕阳”走红网络。



陪你看夕阳

距离上次看日落，已经过了半年的时间，就在9月4日，王欣老人又一次回到了这个地方，只不过这次，王欣不再是被医护人员推着，而是一个人拄着拐棍走在路上，如今，康复的老人生活已经能自理，和女儿生活在一起。

“落日余晖，人间值得”

高烧近一周的王欣，在2月11日确诊为新冠肺炎患者，被接到武汉大学人民医院东院区进行救治。

“刚去的时候整天躺在床上，20多天里自己连翻身都做不到，脑子也慢慢不记事了，大小便都失禁了。”王欣回想起自己住院时说道，是当时支援武汉大学人民医院东院区的上海中山医院医疗队的护士和医生，每天喂他吃饭、给他输液、换尿不湿，鼓励他要有良好的心态，积极配合治疗。

3月5日下午，在出病房做CT的途中，复旦大学附属中山医院湖北医疗队医生刘凯将病床停放在医院大楼前，让已经快一个月没看过夕阳的老人好好欣赏这一刻的黄昏。

“当时没有太大的风，我们就这样静静的看着，感受着生命的意义。”刘凯回忆。所幸这一场景被抗疫志愿者、武汉大学人民医院东院区陪检员甘俊超用手机拍下，这张王欣老人和刘凯医生共同手指夕阳的照片，当天爆红网络。网友们被这温馨的画面感动，发出“落日余晖，人间值得，我们一起拼搏”的抗疫感慨。

时隔半年夕阳依旧

老人安好，一切幸也。

“这位老人已经87岁了，当时进院时是危重症患者，精神状态很不好，君几乎要放弃了。”上海中山医院副院长、中山医院援鄂医疗队队长朱畴文告诉健康时报记者，看到老人重新一个人走在那条路，自己瞬间掉下了眼泪，并在朋友圈写下大段感慨，想有机会一定回武汉，探望老人。



王欣老师重回武汉大学人民医院东院。受访者供图

朱畴文告诉记者，王欣老人退休前是一名武汉爱乐乐团的小提琴手，多年来坚持练琴，住院也带着自己的琴，在精神好的时候就拿出来练一练，老人也曾向医护人员许诺，等他康复后，要为他们演奏一曲以表感激之情。

3月30日，在得知中山医疗队即将返程的消息后，王欣老人兑现了此前的承诺，为医护人员送上一曲拉《沉思》来表示感谢。

后经医生们的精心治疗，4月9日，王欣老人康复回家。回家后的王欣老人仍记着这份恩情，在医师节前夕，演凑了一曲《拉德斯基进行曲》，录制成视频后，作为礼物送给复旦大学附属中山医院医护人员，感谢他们在住院时的照顾。

“是你们不放弃、仔细观察、严格治疗，帮我捡回了一条命。天使啊，你们都是天使！”视频中，王欣老人面向镜头深情地说。

在谈到老人身上留下最深刻的印象是什么的时候，朱畴文说：“以最好的职业来敬畏生命、保佑生命，幸也。”

时隔半年，夕阳依旧、老人安好，一切幸也。