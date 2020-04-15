湖北治愈80岁以上新冠肺炎患者3600多人

一个月前，复旦大学附属中山医院支援湖北的医生刘凯在护送王欣做CT途中停下来，让老先生欣赏了一次久违的落日余晖。这个画面感动了全国无数人，唯美而充满希望的画面久久定格在人们心中。

4月9日，春光明媚。“落日余晖”中的87岁新冠肺炎康复患者王欣走出了武汉大学人民医院东院，在场的人无不为这位老人高兴。

国家卫健委数据显示，疫情暴发以来，援鄂医疗队和湖北武汉医务工作者并肩作战，湖北省已治愈80岁以上新冠肺炎患者3600多人。

“新冠肺炎疫情发生以来，党中央高度重视，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。按照要求，湖北武汉当前要全力做好对重症患者的科学精准救治，要继续以医者仁心、高度负责的态度，敬佑每一个生命。”4月13日，国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉在接受采访时说：“高龄老人治疗难度相对较大、医疗资源投入也较多，但从医学本身来讲，我们面对患者不分贫富性别年龄，一视同仁。而且，这也是我们党的执政理念，以人民为中心，以人民生命健康为中心。”

3月1日，家住武汉市江岸区被列入危重患者的98岁胡婆婆和55岁女儿丁女士双双从武汉雷神山医院康复出院；2月29日，武汉市江汉区97岁的付奶奶经过一个月治疗，从华中科技大学附属协和医院西院治愈出院；2月22日，97岁高龄的新冠肺炎患者徐绪炳，经过18天治疗从武汉市第六医院出院……

“武汉新冠肺炎医疗救治总体治愈率达到94%，其中80岁高龄老人救治成功率近70%，这是非常难得的成果。”焦雅辉介绍，武汉还有8位年龄超过100岁的患者，目前7位已经治愈出院，其中最大年龄为108岁。

敬佑生命，不放弃每一个生命——中国的抗疫斗争中，人民群众生命安全和身体健康始终被放在第一位。记者了解到，全国各地4.2万余名医护人员驰援湖北，不断挑战医学极限，携手攻克救治难关，创造了一个又一个奇迹。（记者强洪）