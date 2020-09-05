嘉宾热议：智慧医疗有效助力疫情防控

人民网北京9月5日电 今天，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网、浙江省卫生健康委联合主办、人民健康与浙江大学医学院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。在上午举行的主题为“智慧医疗助力疫情防控”的圆桌论坛上，与会嘉宾就相关话题进行了探讨。

海南医学院第一附属医院院长李丽认为，疫情期间智慧医疗发挥了很多作用，亮点主要体现在四个方面：“一是公众对互联网医疗接受度大大提升，也助推了‘云医院’在各级医疗机构的落地和发展；二是云技术、大数据、人工智能等技术手段让远程医疗更便捷，有效缓解看病难等问题；三是智慧医院及互联网医疗等信息技术为政府作出正确决策提供了有力支撑；四是便于对基层医务人员的培训指导，推动优质医疗资源下沉。”

“智慧医疗已成为实体医院医疗服务的重要组成部分，有结合好线上+线下的双向优势，更好地为患者服务。”浙江大学医学院附属第二医院副院长丁克峰认为，智慧医院建设是一个不断学习讨论的过程，也需要从国家层面完善政策导向。作为医院管理者，应注重用互联网思维去推进智慧医院建设，从精力、人力、财力等多方面着手，提前作好信息化技术布局，完善智慧医疗体系建设。

聊城市人民医院副院长胥庆华表示，互联网医院在疫情防控中发挥的重要作用是有目共睹的，在疫情防控常态化的情况下，需要充分发挥互联网优势，在防控过程中通过信息化手段强化院内管理，对高危患者进行管控，通过无纸化办公、严格控制医院人员出入，住院患者封闭化管理等多种措施加强院感防控。他建议，需要进一步加强互联网医疗的宣传，加强对医务工作者的培训，及时调整传统医疗与法律法规不适应的部分，加大政府财政投入，进一步促进医院信息化建设，期待互联网+医疗能为广大的百姓带来更多便利。

深睿医疗CEO乔昕表示，新冠肺炎疫情的爆发，触发了医疗行业对人工智能技术的需求。AI辅助诊断助力一线医务人员提高诊疗效率，远程医疗、病原追踪等新技术的应用为抗击疫情做出了重要的贡献。在关键时刻将优质的科技资源进行合理运用，充分发挥技术优势，不仅仅能够助力疫情防控，也能够进一步推动智慧医院建设和发展。高质量的大数据是信息化建设的基础，也是新基建建设的重要组成部分，要强化高质量的大数据建设，进一步助力智慧医院发展与建设。