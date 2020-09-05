呃逆（打嗝）频频，扰人烦己。《黄帝内经》提出本病病位在胃，并与肺有关；病机为气逆，与寒气有关。在此推荐细嚼砂仁的方法，止呃逆有立竿见影之效。

取砂仁3克，放入口中嚼烂成糊状，缓缓咽下。病轻者当下即可止呃，病程长且顽固者，或症状缓解后呃逆复发的，按照这个方法，需多服几次才能稳定。

砂仁是姜科植物阳春砂、绿壳砂或海南砂的干燥成熟果实，其气清淡，味微辛，入脾、胃经，可化湿开胃、温脾止泻、理气安胎。有清代古籍记载，“和中之品，莫妙如砂仁，冲和条达，不伤正气，调理脾胃之上品也”，还能“和胃醒脾，快气调中，通行结滞”。由此可见，砂仁是一味平和的治疗脾胃气滞的药。砂仁入煎剂通常后下，但嚼服治呃逆效更佳。曾有一患者，因过食生冷、外感风寒，出现呃逆频频，不能自控，伴有烦躁、口干口苦、烧心、胃口差、恶心呕吐、大便秘结等症状。用该方治疗1天，症状减轻，2天就痊愈了。这一方法起效快、成本低、用药简便，值得一试。▲