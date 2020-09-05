热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

打嗝不止嚼砂仁

甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

2020年09月05日09:55 来源：人民网-生命时报

呃逆（打嗝）频频，扰人烦己。《黄帝内经》提出本病病位在胃，并与肺有关；病机为气逆，与寒气有关。在此推荐细嚼砂仁的方法，止呃逆有立竿见影之效。

取砂仁3克，放入口中嚼烂成糊状，缓缓咽下。病轻者当下即可止呃，病程长且顽固者，或症状缓解后呃逆复发的，按照这个方法，需多服几次才能稳定。

砂仁是姜科植物阳春砂、绿壳砂或海南砂的干燥成熟果实，其气清淡，味微辛，入脾、胃经，可化湿开胃、温脾止泻、理气安胎。有清代古籍记载，“和中之品，莫妙如砂仁，冲和条达，不伤正气，调理脾胃之上品也”，还能“和胃醒脾，快气调中，通行结滞”。由此可见，砂仁是一味平和的治疗脾胃气滞的药。砂仁入煎剂通常后下，但嚼服治呃逆效更佳。曾有一患者，因过食生冷、外感风寒，出现呃逆频频，不能自控，伴有烦躁、口干口苦、烧心、胃口差、恶心呕吐、大便秘结等症状。用该方治疗1天，症状减轻，2天就痊愈了。这一方法起效快、成本低、用药简便，值得一试。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn