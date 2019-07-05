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橘红泡酒止打嗝

武汉市中心医院中医科主任医师全毅红

2019年07月05日08:44 来源：人民网-生命时报

湖北读者赵先生咨询：近日天气炎热，为了解暑，我多吃了一些冷饮，之后就老是打嗝，喝点热的能稍微缓解。后来朋友给推荐了一个方子：取橘红30克，浸入500毫升白酒中，密封一周，每日酌量饮1小杯，连服数日。不知此方是否可行？

解答：从中医的角度来讲，打嗝属于“呃逆”的范畴，是指气从胃中上逆，喉间频频作声，声音急而短促的现象。呃逆可见于健康人，多与饮食有关，特别是饮食过快过饱，摄入过热或过冷的食物饮料等，外界温度变化和过度吸烟亦可引起。该患者的呃逆主要是由于过食冷的食物，导致寒邪直中于胃，胃气上逆，证属胃中寒冷型。

其朋友推荐的方法有效。方中，橘红味辛、苦，性温，归肺、脾经，具有理气宽中、燥湿化痰的功效，常用于治疗咳嗽痰多、食积伤酒、呕恶痞闷等。《本草纲目》中就记载了橘红有“下气消痰”的功效；《本草汇》中也提到它能“除寒发表”。白酒味甘、苦、辛，性温，归心、肝、肺、胃经，有通血脉、行药势、解表散寒等功能。两药合用，取其降逆止呃、散寒温胃之功，主治胃中寒冷导致的呃逆。此方每日适量即可，不可过量，胃中有热的患者不适用。

(责编：崔元苑、杨迪)


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