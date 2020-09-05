冲奶粉，多少度最合适

吉林读者钱女士问：我给孩子冲奶粉都是按照冲调说明提示中的40℃操作的，但前几天看网上有一个帖子说“世卫组织的安全建议是水温不能低于70℃”。请问冲奶粉水温多少度最合适？

东南大学附属中大医院儿科住院医师周妍答：70℃的标准是根据1969年的《婴幼儿粉状配方食品卫生操作规范》执行的，这一建议是基于安全考虑，主要用来预防阪崎沙门菌的，因为这种菌对1岁以内的婴儿非常易感，特别是新生儿、早产、低出生体重和免疫缺陷婴儿。但2008年，规范进行了修订，指出在符合现有微生物标准且卫生习惯良好的情况下，或针对一些不耐热的奶粉，可以调整冲调温度。尤其是现在市面上有一些添加了益生菌等成分的奶粉，就不适合用70℃冲泡了。现在，国际上和我国都制定了新的奶粉标准，只要奶粉符合国际/国家标准，开封后也能做到妥善保存（密闭），且冲奶粉的水干净新鲜、奶瓶也每天消毒，就可以按照奶粉说明书上的方法及推荐温度进行冲调。冲奶粉时，记得要先放水后加奶粉。▲