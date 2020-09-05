秋冬季即将到来 中疾控专家提醒做好传染病防护

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开学后如何防控疫情？中疾控专家为教育机构支招

人民网北京9月5日电（董童）受新冠肺炎疫情影响，学校一直是新冠肺炎疫情防控的重点场所。目前，各幼儿园和大、中小学已陆续开学，再加上秋冬季流感季节即将来临，在疫情防护的基础上，如何防护其他常见的季节性传染病，学校又该如何清洁消毒的问题倍受网友关注。

为科学指导高等学校、中小学校和托幼机构做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，有序推进复学复课，人民网联合国家卫生健康委，邀请中国疾控中心环境所副研究员沈瑾，北京市疾控中心学校卫生所主任医师郭欣和中国疾控中心学校卫生中心主任、北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军，对公众普遍关心的防疫问题进行了详细解答。

秋冬季将临 如何做好传染病防护

目前，疫情已进入防控常态化阶段。随着秋冬季流感季节即将到来，师生们该如何做好防护？使用口罩时，又要注意哪些问题？

对此，郭欣表示：“在秋冬季节，除要防控疫情外，常见的传染病不止流感，还有例如猩红热、流行性腮腺炎等呼吸道传染病，这些呼吸道传染病在防控方法上有一些类似。另外，如诺如等其他感染性腹泻，也是秋冬季节需防控的传染病。学校由于人群密集，出现这些传染病的机会较高，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的必要，对全社会突发公共卫生事件的防控，是重要的一部分。”

她指出：“防控秋冬季传染病，首先要保持良好个人卫生习惯。在防控疫情期间，学生、家长、老师等人群的健康素养都得到了很大提升。除佩戴好口罩、外出时做好手卫生外，我们还提倡饭前、便前便后都要洗手，咳嗽、打喷嚏时要用上臂或纸巾、毛巾遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后要洗手，尽量避免触摸眼睛、口鼻等。

其次要保持环境清洁和通风。在空气良好的情况下，家庭也需要保持通风，每天至少通风一次，每次不少于30分钟，尽量减少到密集场所活动。如出现呼吸道感染症状，应居家休息、及早就医。

再次是在上下学途中，学生尽量做到家庭学校‘两点一线’，避免不必要外出，最好采取步行、自行车、私家车等方式上下学。乘坐公共交通或校车时，既应注意个人防护，也要注意与他人保持合理间距，途中避免用手触摸公共交通工具上的物品。

最后是师生要注意一日三餐的规律性进食，主食、蔬果和禽肉蛋保持3∶2∶1的比例。同时，要根据温度适时增减衣物，注意保暖、加强锻炼。刚开学时，学生还需要一个适应过程，所以更要合理安排作息，这些方式可增强体质和机体免疫力。”

对于流感防控，她表示：“流感在学生中有一定发病比例，也是有疫苗防控的几种传染病之一，接种疫苗应该是最有效、经济的预防手段。”

“在国家卫生健康委和教育部联合印发的《关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知》中，已明确低风险地区的高等学校及中小学校校园内，学生和授课老师不需要佩戴口罩。在学校中接触更多人群的人员，如校门值守人员、清洁人员及食堂工作人员等，应佩戴口罩；幼儿园中的幼儿不建议佩戴口罩，教职员工、老师需要佩戴口罩。”郭欣称。

环境清洁消毒责任到人 重点场所需重点针对

在8月发布的《关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知》中，多次提到学校环境消毒工作。对此，沈瑾表示：“学校环境的清洁卫生，是疫情防控的重要环节之一。首先，学校要建立完善的清洁消毒制度，并责任到人。开学前要对包括教室、宿舍、图书馆、食堂等在内的整个校园环境彻底清洁，同时也要对桌椅、板凳和空调等经常接触的物体表面进行预防性消毒，在开学前给学生和教职员工提供一个良好环境。”

“开学后，要有专人定时对校园环境进行清洁，对高频接触部位进行预防性消毒；要加强教室、宿舍等场所内通风换气，加强宿舍清洁和检查；在食堂，除对环境清洁消毒外，餐饮具也要消毒；校内垃圾做到日产日清。”她说。

“环境卫生做得好，但手卫生不到位，还是存在隐患。一定要引导教职员工和学生做好手卫生，特别是在接触公用物品、饭前便后时更要注意。”沈瑾强调。

对于人群相对聚集的教室、宿舍、食堂等学生重点活动场所，开学后应如何采取防控措施？马军说：“开学前，这些场所要进行充分通风和预防性消毒。开学后，需采取四项针对性措施。要加强清洁消毒，做好每日消毒记录，彻底清理卫生死角。加强日常通风换气，每次时间至少在30分钟以上，加强空调系统供风安全管理，保证充足的新风输入。”

“加强食堂卫生安全管理。食堂采取错峰就餐，并延长供餐时间，避免扎堆就餐或就餐时交谈。餐厅就餐区域的桌椅、地面、空气和餐（饮）具等要清洁消毒，并专门制定消毒管理台账；做好餐余垃圾的清理、分类和投放，严格执行食品进货查验记录制度等。”马军强调。

他继续说：“寄宿制宿舍除垃圾日产日清外，要加强出入管理，实行凭证出入、测量体温，每天进行预防性消毒，并开窗通风换气，保证宿舍整洁卫生。加强对寄宿学生的出入校门管理，尽可能避免反复出入校门。出校必须要规划出行路线及方式，必须做好个人防护。如有必要，学生出校应告知家长。学校还严格请假销假程序。”

“最后是要有足够的洗手设施，并确保运转正常。引导师生员工用正确的‘六步洗手法’做好手卫生，用流动水保证洗手20秒以上，还可用速干手消毒剂进行消毒。学校要引导学生在这些重点场所不聚集、不串班、不串座、不打闹，保持有效社交安全距离。当然还要注意佩戴口罩、咳嗽礼仪，做好个人卫生防护。”马军说。