初秋养生:进补试试"素三宝" 这5件事别做!

编者按：进入秋季，大家明显感觉到昼夜温差逐步加大，有的人忙着“贴秋膘”，有的人则感冒咳嗽老往医院跑。那么如何做好秋季养生呢？

早睡早起 积蓄能量

春生、夏长、秋收、冬藏是大自然的规律。“秋季养收”是指秋天气温逐渐下降，人体的阳气容易受伤，所以秋天要固护自身阳气，使得精气内守。此外，进入秋季，天高气爽，空气干燥，容易感受“燥邪”，伤及阴液，人会出现口鼻干燥、皮肤干燥等情况，所以中医学又有“秋季养阴”一说。不管是“秋季养收”，还是“秋季养阴”，实际上都是一个能量蓄积的过程，以应对寒冬的到来。

进入秋季，起居作息应作相应调整，以适应自然界的气候变化。《黄帝内经》指出：“秋三月，此谓容平，天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴。”因此，秋季在起居作息方面要特别注重，积极调整睡眠时间，早睡早起，保证睡眠质量。早睡可以顺应阳气之收，早起则可使肺气得以舒展，以防收之太过。同时避免睡觉时受寒，添加被褥，适应节气的变化。

秋季养生还要防“秋老虎”。初秋时节暑热未尽，人常表现出心烦不宁、坐卧不安、思绪杂乱等。此时更应做到作息守时、生活规律、劳逸结合。俗话说“春困秋乏”，秋季容易感到疲乏。午睡是最好的解乏方式，可以保护心脏，提高机体对“秋老虎”的抵御能力。

贴秋膘”因人而异

入秋后，民间素有贴秋膘的习俗，指的是人们此时开始进补一些高能量的食物。但实际上并非人人都需要“贴秋膘”，贴秋膘更适合于虚证人群，对于一些营养过剩人群，则不适合进补，如肥胖、代谢综合征、2型糖尿病等患者，如果盲目进补，可能会加重原发病。有的人更会出现虚不受补的情况，发生口腔溃疡、咽喉肿痛、腹胀便秘等。因此贴秋膘需要根据患者体质类型，辨证施膳。对于太阴脾虚人群，“贴秋膘”要从健脾和胃出发，不一定非要吃大鱼大肉，适合自己的才是最好的，常用药膳有鸡蛋瘦肉粥、山药芡实粥、南瓜小米粥等。对于畏寒肢冷，腰酸乏力的肾阳虚人群，可以食用当归生姜羊肉汤，养血活血，温阳补肾。对于五心烦热、潮热盗汗的肾阴虚人群，可以食用百合鸭肉汤，清热润燥养阴。

对绝大多数人群来说，秋季可以多吃一些能润燥养阴的食物，如蜂蜜、甘蔗、梨、百合、银耳等，常用药膳有百合银耳汤和雪梨汤。少食辛辣食品，如辣椒、生姜、葱等。因为辛辣太过易损伤人体阴津。水果含水分多，可以适当食用，但不可像三伏天一样，一顿就吃半个西瓜，或拿水果当饭吃。如果本身脾胃就虚寒，可以把水果蒸煮之后食用。秋天容易感冒咳嗽，我们可以吃一些有止咳化痰、理气燥湿功效的食物。比如丝瓜、冬瓜、白萝卜、橘子、山楂。

进补试试清淡“素三宝”

“夏损益，秋进补”，秋天是最适合进补的季节，吃腻了大鱼大肉，不妨来试试“素三宝”吧。

莴笋：莴笋肉质细嫩、清香宜人，无论是炖汤、炒菜还是煮火锅，都很好吃。很多人会丢弃莴笋叶不吃，其实莴笋叶中的胡萝卜素和维生素B1、B2、C等高出莴笋好几倍，多吃莴笋叶还能平咳舒气，适合秋天爱咳嗽的人。

菜花：花菜又名花椰菜，含有丰富的维生素A和维生素C，它质地细嫩，味甘鲜美，易于消化吸收，适宜于中老年人、小孩和脾胃虚弱、消化不良的人。它具有解毒、清血管、润肺降燥、养肺补肝的功效，还能预防呼吸道感染疾病。

秋葵：秋葵有“蔬菜之王”美称，脆嫩多汁，滑润不腻，香味独特。它含有果胶、多糖等营养物质，具有养胃补肝、减肥补钙的功效；还能降血糖、滋补肾脏，有效缓解秋乏，让你整天都活力满满。据研究，秋葵富含黄酮、维C和胡萝卜素，能调节内分泌、抗衰老，还具有美容养颜功效。

初秋养生，这5件事千万别做！

1.不要太早晨练

出伏后的初秋时节，温差逐渐加大。有些人四五点钟就外出晨练，此时人容易受寒冷的刺激，让早晨本已较高的血压上升更快，从而增加脑血管意外的可能性。

2.不要穿短裤背心

出伏后，早晚比较凉快。不要穿短裤背心之类太清凉的衣服，最好随身携带薄外套或围巾披肩，防止受风。一定护好脖子、后背、脚部，这些都是血管最丰富的地方，秋凉的刺激会促使血管急剧收缩，引发危险。

3.不要在夜晚开空调

出伏后使用空调要十分注意，尽量不要在夜晚睡觉时开空调，即使要开最好定时，以免半夜时空调的阴气与外界的寒气入侵人体内脏、经络和骨关节，引起感冒、腹泻、颈肩腰腿痛、关节疼痛等症状。

4.不要睡得很晚

出伏以后很多人容易感到疲乏，也就是我们常说的“秋乏”。为了缓解秋乏，需要睡得早一点，早睡早起，较之夏季增加1个小时左右的睡眠，或者通过午睡的形式增加睡眠。此外，出伏后如果睡眠不足更容易出现血压不稳，引发心血管疾病。

晚上11点到凌晨两三点，是人体的最佳睡眠时间，错过这个时间段，睡眠质量就会大打折扣。一般晚上10点半就应该上床睡觉了。

5.不要喝水太少

出伏后，出现高温天气的次数依旧不少，身体水分大量蒸发，不及时补充水分会导致血液浓度增加。每天的喝水量应不少于2000到2500毫升，晚上睡觉前和早晨起床后应喝一杯水，半夜醒来也可适量补点水，可降低血液黏稠度，预防血栓形成。

气温变化大 谨防四类病

秋天气温变化大，人们容易生病。秋季易犯的疾病有以下几种，需要我们多加注意：

1.感冒咳嗽。感冒咳嗽是初秋时节最容易犯的一类疾病，由于大家已经适应了夏天的生活方式，短袖短裤，冷饮冰激凌。可是到了初秋时节，特别是处暑节气以后，昼夜温差加大，一旦衣着单薄就容易受寒，出现感冒咳嗽的症状。这就是中医学讲的“形寒饮冷则伤肺”。因此秋天需要注意根据天气变化增减衣服，防寒保暖。

2.过敏性鼻炎。过敏性鼻炎最容易在换季时节复发，如早起出门上班遇到冷空气就会鼻塞、流涕、打喷嚏。对于患有过敏性鼻炎的人来说，一把鼻涕一把泪的日子实在是很痛苦。这类人群日常生活中需要注意头面部保暖，出门戴口罩、戴帽子，同时也可以经常点按迎香穴通利鼻窍。迎香穴的位置很好找，就在鼻翼两侧，鼻唇沟处。

3.皮肤干燥。对于干性皮肤的人群来说，秋季皮肤容易脱屑、没有光泽，皮肤毛孔增大，影响美观。还有的人不仅口鼻干燥，大便也干燥。为应对秋燥，在生活中我们可以抹点儿润肤的硅霜，吃一些百合、梨、藕等具有养阴生津功效的食物。有一些糖尿病患者，血糖、血压各方面控制得都挺好，但就是常常口鼻干燥，鼻腔尤甚，每年到了秋天就加重。这类人群可以试试“二根汤”。二根汤由芦根、白茅根组成，芦根可以清胃热，白茅根凉血止血，二者也都可以清肺热，生津液，利尿。芦根和白茅根按11003d12的比例用水煎服，可以有效缓解秋燥引起的多种症状。

4.肾脏疾病。立秋以后，门诊肾病患者增加。这是因为肾病患者对气温下降尤其敏感。中医讲“伤寒专打下虚人”。对于慢性肾脏病患者来讲，因抵抗力下降，更易患流感。《黄帝内经》认为：“正气存内，邪不可干，避其毒气。”“正气存内”就是强调要维护自身正气，提高免疫力，“避其毒气”就是尽量避免接触流感病毒。肾病患者秋季需要注意防寒保暖，适当运动，增强体质，少去人员密集场所。（人民健康网综合自北京日报、中国妇女报、重庆晚报）