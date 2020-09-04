运鸿集团董事长李玉保：家国情怀显大爱 践行责任有担当

近几个月以来，疫情防控始终牵动着全国人民的心。在党和政府的领导下，举国上下都在用实际行动为打赢这场疫情防控阻击战贡献力量。面对疫情带来经济下行压力等各种风险挑战，我们尤须大力弘扬企业家精神。9月4日下午，人民网·人民健康特邀运鸿集团董事长李玉保做客直播间，听他讲述在抗疫复产中，运鸿集团作为 “企业公民”的家国情怀，展示新时代企业家在艰难时期勇力潮头、风雨如磐的时代担当。树立和宣传企业家先进典型，引领民营经济高质量发展。

踊跃捐赠防疫物资 助力打赢防疫狙击战

“ 1000万元人民币、2.024亿元的希递康免疫胶囊、300万元抗疫防护和消毒物资……”这些数据是疫情爆发初期，运鸿集团第一时间向湖北疫区捐赠的钱款和物资。李玉保表示，在疫情发生后，运鸿集团迅速响应贯彻落实党中央关于新冠疫情防控工作的最新指示，助力打赢疫情防控狙击战。据介绍，运鸿集团累积捐赠的物资和现金达到3.124亿元。

据李玉保介绍，除了向湖北捐赠，运鸿集团还向国外捐赠了大量的现金和防疫物资。此举展示了中国民营企业切实履行国际社会责任，发挥国际间联系桥梁纽带的作用。

抓好常态化疫情防控 积极推进复工复产

根据党中央、国务院坚决打赢疫情防控阻击战，促进经济社会平稳健康发展的总体部署要求，运鸿集团一手抓疫情防控、一手抓复工复产，迅速恢复生产保障了疫区物资高效供给，全力以赴把疫情对经济发展的不利影响降到最低，尽最大努力保证企业生产经营稳定运行。

“3月21日，运鸿集团作为武汉市首批复工企业，将刚刚生产的第一批希递康免疫胶囊全部捐赠给武穴市卫生健康局，来帮助患者提高免疫力。”李玉保表示，在复工的同时将严格按防控方案进行消杀和测量体温，毫不放松的抓好常态化疫情防控工作。李玉保认为要从思想、行动、宣传三个方面入手，即高度重视疫情防控、做实做细常态化、关爱员工加强宣传等，统筹推进企业促生产工作。

用行动履行社会责任 践行企业核心价值观

7月21日中央召开企业家座谈会，会上特别强调，社会是企业家施展才华的舞台，只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业家，才能真正得到社会认可，才是符合时代要求的企业家。

“企业的发展壮大离不开良好的社会环境,践行公益反哺社会才能更好的履行社会责任”李玉保认为，一个没有社会责任感的企业很难在激烈的市场竞争中获得优势。运鸿集团作为全国大健康重点企业，践行公益慈善， 将社会效益放在自身利润之上，守善献爱，积极承担社会责任赋予的“大健康”行业新的内涵。这也是企业在社会环境中取得可持续发展，实现长足稳健发展的内源动力。

李玉保同时还表示，在疫情防控常态化的新环境新形势下，为应对当前食品安全面临的风险挑战，运鸿集团与湖北省食品安全协会携手推进食品安全工作，为人们的美好生活提供更有力的食品安全保障。

今年是脱贫攻坚工作决战决胜之年，在谈到企业发展及就业扶贫等方面，李玉保称运鸿集团将始终与党和国家的扶贫工作共频共振，继续发扬扶贫济困，甘于奉献的精神，进一步完善精准扶贫机制，创造更多就业岗位，努力为就业扶贫工作做出实质性的成果。