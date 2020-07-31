李玉保：积极履行企业社会责任 带领企业战胜困难

新冠肺炎疫情在全球蔓延，给各国经济造成了不小的冲击。湖北省工商联执委常委、湖北省食品安全协会会长、运鸿集团股份有限公司董事长李玉保表示，在当前全球疫情形势极其严峻的情况下，我国作为全球经济重要的组成部分，经济发展难免会受到一些影响。打铁还需自身硬，企业家要不断提升自己，带领企业战胜困难。

社会是企业家施展才华的舞台。只有真诚回报社会、切实履行社会责任的企业家，才能真正得到社会认可，才是符合时代要求的企业家。近年来，运鸿集团积极参与精准扶贫，履行社会责任，通过与湖北省扶贫基金会达成捐赠协议，助力精准扶贫，推动了当地社会福利行业的发展。并设立残疾人就业培训中心，助力中国精准助残事业，精准解决其就业问题。新冠肺炎疫情期间，运鸿集团捐赠物资和现金共计3.124亿元人民币。自7月以来，湖北省武穴市多地水位上涨并暴发山洪，运鸿集团向武穴市11个防汛点捐赠价值5万元的抗洪物资，并号召集团员工参与到抗洪一线。

“民营企业我们积极履行企业社会责任义不容辞。履行社会责任也是企业文化的重要组成部分，在公益慈善过程中提高了员工荣誉感，提高了企业凝聚力和美誉度，这对企业再发展起到很好的助力作用，因此履行社会责任不应视为企业的压力，而应当作为企业发展的动力，应该成为企业家的自觉追求，接下来我们将继续坚持履行社会责任”李玉保说。

党的十九大报告提出“实施食品安全战略，让人民吃得放心。”李玉保作为新成立的湖北省食品安全协会会长，认为应对当前食品安全面临的风险挑战，提高湖北省食品安全生产、管理水平和食品安全治理水平刻不容缓，需要政府职能部门强力领导，需要食品生产加工企业积极配合，需要发动公众广泛参与。湖北省食品安全协会将致力于成为政府、企业、群众在食品安全领域的沟通纽带，助力地方政府创新食品安全制度监督、管理方式，发挥示范引领作用，带动全省食品安全整体水平提升，努力形成食品安全共建共治共享格局。希望通过湖北省食品安全协会这样一个平台，可以广泛普及、宣传食品安全相关知识与重要性，监督食品企业做放心食品，促进食品安全健康良性发展。

李玉保介绍，现阶段运鸿集团的工作重心在于努力完成资产重组和结构升级，提升研发能力。未来，将在党和国家的号召和指引下，积极发挥企业家精神，带领企业克服困难，不断发展。