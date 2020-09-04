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2020大众补钙观洞察报告发布

2020年09月04日14:41 来源：人民网-人民健康网

骨骼是人体健康不容忽视的“责任担当”。随着大众骨健康意识的增强，补钙已然成为当下热议话题。近日，进口钙迪巧联合第一财经商业数据中心发布《2020大众补钙观洞察报告》，深入剖析大众补钙观念的变化，洞察影响消费者钙剂选择的主要因素，为正确补钙提供了科学的行动指南。

2019—2020公众主要健康困扰问题调查显示，2020年，大众骨质与关节问题较前一年上涨53%，骨健康问题成为大众健康痛点。骨质与关节问题的大幅激增，折射出大众对骨骼营养品的巨大需求。2019天猫线上销售数据就是这一需求的佐证——骨骼营养品跻身保健品成交品类前五，其中钙剂类产品又占据骨骼营养品销售的半壁江山。

钙产品市场规模提升的背后，是大众补钙观念的变化。大众补钙观意识不断增强，补钙方法也在不断进阶。《2020大众补钙观洞察报告》显示，超7成受访者会在合理搭配膳食的同时额外补充钙剂。

与此同时，大众对于“不同人群补钙需求不同”的认知也有了较大提升，超9成认为补钙需要因人制宜。人们逐渐意识到，不同人群对钙的需求量不同，一瓶钙不能全家补。尤其是“挑剔”的小宝宝，味蕾还未完全发育，更加不能与成人用同一瓶钙剂，需要服用专属钙剂。

此外，消费者选购钙剂也越来越专业，购买时会综合考量各类因素。其中，“是否好吸收“是消费者关注的第一要义，68%消费者认为这是他们选钙的第一考量。对吸收率，大众也有着自己的评判标准：除原料与成分外，口感细腻与剂型等因素也成为了消费者判断钙剂优劣的重要指标。

随着消费者对品质生活的追求提升，进口产品融入大众日常生活中。报告显示，越来越多人为进口钙剂“剁手“；“高品质“、”效果好“、”安全性高“是消费者愿意选择进口钙的重要原因。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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