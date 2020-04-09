迪巧，二十年书写钙剂市场完美答卷

中国人补钙意识从上个世纪90年代开始兴起，随着经济、人民健康意识变化，近二十年补钙浪潮仍未消退。2017年，国家启动了“三减三健”的专项行动，其中之一即倡导健康骨骼。补钙对骨骼健康的好处，大家都有所了解，因此，钙补充剂也开始为大众所认识。对企业而言，在新形势、新需求、新局面的状况下，如何满足消费者日益增长的新需求，成为钙补充剂产品市场上的最终“赢家”，成为了一道值得探究的考题。

跨不过的第一关：品质强化质量保障

中国的钙剂市场竞争一直都非常白热化，各个企业不管是在产品的开发、营销的策略以及产品的概念上都尝试过创新。但不管市场如何变迁，产品的品质始终是消费者关注的重点。

产品就是企业的良心。百洋医药股份有限公司副总裁张圆表示，迪巧进入中国市场二十年，致力为消费者提供优质、安心的钙补充剂产品。多年的坚持也得到消费者对品质的认可、对品牌二十年如一日的支持。“迪巧有很多这样的消费者，当年使用过产品的婴幼儿、儿童都成长为年轻妈妈，当年的年轻妈妈进入骨质疏松的年纪也开始补钙，而迪巧是她们不变的选择。”

不讳谈营销：特别的爱给特别的人

建立优质品牌不仅需要可靠的产品作保障，还要丰富的传播途径和推广渠道才能真正扩大影响力，提高优质产品的可及性，让有需要的人能够及时的看到、体验到。

张圆表示，一个二十年的品牌，离不开合理的市场策略。迪巧深耕钙营养补充剂市场，不断丰富和完善产品线，打造出孕、婴、童、成人等专属定制化产品，满足消费者多元化需求。

迪巧也通过与成熟、专业的娱乐／健康大IP进行合作，不断的生成互动话题，与大众人群实现互动。不仅使品牌在传播过程中的吸睛度大大提升，而且也积累了大量明星、KOL及消费者口碑，进一步提升了品牌的好感度，也建立起了与用户之间的信任，从而实现精准营销。

聚焦到营销层面，张圆介绍：“依托百洋医药的商业化平台，我们制定了符合市场的营销策略，精准触达消费者；结合医生科普，开展骨健康教育，拉近品牌与消费者的距离；塑造品牌认知，助力品牌真正走入中国的千家万户。”

引领市场：进口钙赛道强势发力

当前市场上，钙补充剂产品琳琅满目。从成分上，主要分为无机酸钙、有机酸钙等；从剂型上看，也有滴剂、颗粒剂、口服液、咀嚼片等；在品牌上，有国产品牌和进口品牌。在业内人士眼中，消费者无疑会选择有质量保障的高品质产品。而伴随消费者进口消费习惯的养成，从目前来看，进口钙产品热度提升相对较快。

“从2016年到2019年，国内进口钙补充剂市场规模不断扩大，进口品牌数量也在持续增长。”调查机构欧睿国际大中华区高级总监穆愔女士说，“近年来，我们一直重点关注中国国内的进口钙补充剂细分市场。经过多次系统、全面的市场调查，通过大量调研、数据分析得出结论，迪巧获得欧睿国际（Euromonitor）“连续四年国内进口钙补充剂市场第一”的认证。”

谈及国内钙补充剂市场的未来时，张圆补充说，“随着跨境电商的快速发展，目前进口钙的增幅已明显高于整个钙品类，未来将会有更多进口商品通过不同渠道进入消费者视野，中国老百姓坐在家里就可以筛选全球好钙，满足骨骼健康需求。”

随着国家政策的利好，骨健康需求的提升，跨境电商的快速发展，钙补充剂市场充满无限的产业机遇。如果说目前钙剂市场仍显混杂，但竞争现已进入下半场淘汰赛，优质品牌壁垒已悄然成型，获得消费者认可和信赖的品牌，将会进一步占领市场。

注：1.进口钙补充剂是指从国外运输至国内的钙补充剂产品；钙补充剂产品包括OTC类产品、保健食品及产品定位以补钙为主导的普通食品。

2.调查渠道覆盖范围为零售渠道，包括线上及线下的零售渠道，例如社会药房、电商平台等。