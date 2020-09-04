深化本土化战略 康宝莱启动运动营养产品试生产

2020年9月4日，中国上海——全球知名的美国营养品公司康宝莱于近日正式启动了旗下运动营养产品 -- Herbalife24系列的本土化试生产。Herbalife24系列是康宝莱针对全天候训练的运动员而开发的运动营养产品系列，通过高质量、科学配方的营养补充，为专业运动员、运动爱好者和任何想要拥有健康积极生活的人提供锻炼和身体恢复所需的营养，以保证全天候的好状态。Herbalife24系列运动营养产品由位于江苏南京的工厂试生产，这标志着运动营养产品系列在中国的本地正式启动，是康宝莱在华战略布局又一个具有里程碑意义的举措。

“中国是康宝莱全球发展速度最快的市场之一，也是康宝莱的核心战略市场。康宝莱一直以来深耕运动营养领域，拥有非常专业的运动营养产品。我们非常高兴能够将这条非常专业而成熟的产品线引入本土生产，满足中国消费者日益增长的运动和健康需求。”康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木表示，“随着国家在‘全民健身’和‘体育强国’方面的不断投入，中国运动营养产业将迎来更大的发展机遇。康宝莱将秉承对中国市场的长期承诺，为中国消费者持续提供以科学为依据的运动营养产品，助力国民健康升级。”

近年来，中国运动营养品市场迅速增长，消费者对积极健康的生活方式越来越关注。瞄准这一高潜力领域，康宝莱升级改造了南京工厂的粉剂产品生产线进行Herbalife24系列产品本土生产。这是康宝莱致力于打造完整的本土化供应链，适应市场的快速迭代，满足消费者多变的需求，力争成为专业的运动营养产品提供商的重要举措。据悉，南京工厂将生产Herbalife24系列3款产品，包括Herbalife24 CR7 Drive悦启力运动能量粉、Herbalife24 Formula 1 sport运动营养粉和Herbalife24 Rebuild strength机量蛋白粉，满足本土销售需求。