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花粉季如何防过敏发作？预防和用药“双管齐下”

2020年09月04日08:35 来源：新华网

秋季是花粉症的高发期。专家提醒，花粉季节里，花粉症患者应注意预防和用药控制“双管齐下”。

北京协和医院变态反应科副主任医师汤蕊介绍，花粉症是指，特异性遗传素质的患者吸入致敏花粉后，引发的变应性鼻结膜炎、哮喘为主的一系列临床症状。秋季花粉季节多在8月至9月，长江以北尤其是内蒙古、山西、陕西等地区花粉浓度更高，花粉症的发病率更高、症状更重，甚至可因花粉症引起严重哮喘发作，气道痉挛窒息危及患者生命。

汤蕊说，预防方面，花粉症患者要减少外出，出门戴口罩，还可佩戴防花粉眼镜，避免戴隐形眼镜；避免到草原等花粉浓度较高的地区；外出回家后注意洗脸尤其是清洗鼻子、眼睛，更换沾到花粉的衣物；避免室外晾晒衣物，以防沾上花粉。花粉季节注意关窗，并使用空气净化器或新风系统降低室内花粉浓度。

用药方面，花粉症患者可用海盐水清洗鼻腔，使用花粉阻隔剂，用鼻喷剂控制鼻部症状，保持鼻腔通畅；使用抗过敏的滴眼剂控制过敏性结膜炎的眼痒等症状；同时服用抗组胺药。出现咳嗽或哮喘的患者需加用口服和(或)吸入药物控制症状。症状重、持续时间长的患者，排除影响脱敏的基础疾病后，应及时去医院进行脱敏治疗以使症状得到减轻或缓解。 (记者田晓航)

(责编：许心怡、崔元苑)


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