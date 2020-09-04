今年你会接种流感疫苗吗？

每年9月至10月，是接种流感疫苗的最佳时机。记者近期在北京、甘肃、四川、吉林等地了解到，受新冠肺炎疫情影响，今年秋冬流感疫苗接种需求比往年同期有所增加。业内人士认为，接种流感疫苗或可减少因罹患流感而到医院就诊的人数，避免流感和新冠肺炎疫情叠加，减轻防控压力。各地应加大流感疫苗的生产调配，提前安排接种人员和场地，合理应对今年的流感季。

今年更怕得流感？

“今年更怕得流感。”北京“80后”女士刘悦说，因为一旦罹患流感，很可能产生发热症状，不仅自己心慌是不是感染了新冠肺炎，去发热门诊就医也会增加感染新冠肺炎的概率。所以，今年全家都打算去接种流感疫苗。

中华医学会呼吸病学分会常委刘晓菊说，流感的主要症状是发热、咽痛、咳嗽、全身肌肉酸痛，极个别病例伴有消化道症状，发热和呼吸道症状与新冠肺炎没有特异性区别。单从这些症状来看，人们无法直接区分流感与新冠肺炎。

记者在北京、甘肃、四川、吉林等地采访发现，大家的接种需求普遍高过往年。四川成都高新区居民田晶莹每年都会带孩子接种流感疫苗，她说：“面对新冠肺炎疫情，就连从来不打流感疫苗的丈夫都认为，患流感会导致抵抗力减弱，接种疫苗可以避免患上其他疾病。”

记者8月31日从甘肃省疾控中心获悉，甘肃省第一轮调度的6万支流感疫苗，目前已经接种结束。“往年这个时候，全省才接种2万支流感疫苗，今年接种高峰提前到来，新冠肺炎疫情影响是一个重要原因。”甘肃省疾控中心免疫规划所所长张晓曙说。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，秋冬季节是常见呼吸道传染病流感、肺炎等的高发季节，就诊的病人数量将会增加，与新冠肺炎疫情防控重叠，将给医护人员鉴别诊断带来困难，加大隔离难度和医疗负荷，不利于疫情防控。最有效的办法就是重点人群尽早接种流感疫苗。

流感疫苗充足吗？

针对今年增加的流感疫苗接种需求，各地是否已提前应对，疫苗供应充足吗？

张晓曙说，甘肃省考虑到疫情因素，已提前预判，积极协调疫苗生产企业，保障市场供应。吉林省疾控中心免疫规划所所长程涛介绍，吉林省疾控中心也已进行疫苗短缺研判，并对部分新上市的流感疫苗进行了二次增补采购。目前市场上可供采购的各类流感疫苗品种已全部纳入采购平台，各级疾控机构和接种单位可以充分进行选择。

日前，记者在四川成都桂溪社区卫生服务中心看到，接种的市民已经排到40多号。在登记身份信息、领取接种注意事项告知书以后，等待了不长时间，他们都打上了三价流感裂解疫苗。社区卫生服务中心工作人员表示，伴随接种需求增加，今年流感疫苗到货库存也有所“补给”，能够满足接种需求。

据了解，针对近一两年部分地区出现的流感疫苗短缺现象，2019年国家加大了流感疫苗的统一调配力度，2020年又有多家企业加入流感疫苗的生产，一些老疫苗企业还投入了流感疫苗新品种的研发，目前全国流感疫苗产能有所提高。

“充足的接种人员和场地也是满足人们接种流感疫苗需求的重要环节，需要提前调研、协调。”曾在省级疾控中心从事疫苗接种管理工作的陶黎纳说，部分省份实行儿童和老人免费接种政策，每年接种疫苗期间疾控人员均需到各个学校完成工作，工作量很大。面对今年可能出现的接种高峰，必须提前做好接种人员的准备。

为避免人员聚集，各地也已做出一些安排，包括提供更多接种场地、时间，做好接种预约等。9月1日下午，记者在吉林长春经济技术开发区临河社区卫生服务中心了解到，以往只有上午可以接种，由于目前流感疫苗接种量大，这里专门开放了下午的时间段。

合理应对特殊之年流感季

专家提醒，按照各地流感高发季节情况，广大市民于10月前完成接种为宜。甘肃省疾控中心免疫规划科副科长刘舒瑜说，尽早接种既能避免扎堆，又能保证在流感季到来前，接种者有足够时间产生抗体。

四川省眉山市疾控中心主任冷军认为，流感疫苗大量生产并无难度，难在如何合理配置资源避免浪费。今年流感疫苗需求虽然会增长，但是增长幅度不好说，建议相关部门和疫苗生产企业开展充分调研，抽取一定样本量，预估疫苗需求的增长幅度，进而在生产端做出安排。

甘肃省疾控中心急性传染病预防控制科副科长杨筱婷说，目前我国对流感的监测是全年度、全覆盖的，全国有400多家网络实验室和500多家“哨点”医院承担本土流感活动监测任务，应充分发挥这些“哨点”的作用及时预警。

专家倡议，希望人们通过养成良好卫生习惯，降低呼吸道传染风险，戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等，对预防所有呼吸道传染病都是很有效的措施。杨筱婷说，由于新冠肺炎疫情暴发以来人们养成了不少良好的卫生习惯，甘肃每年夏季高发的手足口病，今年发病水平明显低于历年同期，风疹、腮腺炎等呼吸道疾病发病率也普遍低于往年。

“我们乐观估计，如果这些个人卫生习惯都能保持，今年的流感强度将降低。”杨筱婷说。(记者梁军、陈健、林苗苗、赵丹丹、熊琳、王秉阳)