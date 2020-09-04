剖宫产易母乳不足？专家厘清四大误区

一位二宝妈忧虑，一胎剖宫产后，担心麻醉影响乳汁，对宝宝身体不好，等了7天才喂奶，导致奶水严重不足。二胎怎么办？又要剖宫产，会和一胎一样，只能继续上奶粉？

对剖宫产后哺乳没信心，各种担心一大堆。广州市红十字会医院产科护士长周泳宜表示，这些烦恼其实是妈妈们对母乳喂养的典型误区！

一位在市红会医院生产的二胎妈妈，在周泳宜的指导下，手术后半小时开始给二宝喂奶，坚持每天按摩乳房，几天后奶水就充盈了起来。下面跟着记者一起来看看如何走出剖宫产妈妈的认识误区吧！

误区一：

剖宫产妈妈真的不适合立即喂奶吗？

有人担心母乳里有残留麻药，其实过虑了。因为开奶的最佳时间就是宝宝出生1小时之内，不论是顺产妈妈还是剖宫产妈妈，都应尽早让宝宝吮吸，刺激乳汁分泌。

剖宫产妈妈不用担心麻药和消炎药会影响母乳。其一，药性不会影响到胸部，等到妈妈清醒后，麻药已经代谢完了。其二，医生考虑到妈妈生产后需要哺乳，通常会选择对母乳没什么影响的药品。

另外有科学依据指出，出生后婴儿立即吮吸，会刺激下丘脑释放缩宫素，促进子宫收缩，有利于子宫复旧，减少产后出血。且哺乳有助于产后体型恢复，比非母乳喂养的妈妈能更快更多减掉脂肪和臀围。

误区二：

剖宫产妈妈觉得没奶就不让宝宝吮吸？

情绪才是影响开奶的最大绊脚石。“哺乳是一项自信的游戏，当你孕育婴儿的时候，身体自然会孕育乳汁。”

为什么许多刚刚生产完的妈妈总感觉乳房不充盈，甚至感觉没有奶水呢？

周泳宜表示：“这仅是你的一种自我感觉。”

剖宫产妈妈体内的催乳素一时达不到迅速催乳的程度，少到不易察觉。但这并不代表妈妈的乳房不产乳。其实，刚出生的宝宝胃容量也就如玻璃弹子一般大小，即5ml左右，一次吮吸并不需要多少母乳，三天后宝宝的胃才增容到初生蛋一般。经过婴儿吮吸的刺激，产后妈妈的大脑会分泌越来越多的催乳素，伴随着吮吸的频率和强度，母亲的乳房如解封的聚宝盆，会源源不断产出更多乳汁。如果哺乳次数少，或者妈妈感到疲惫、紧张、疼痛、焦虑时，神经反射则会抑制催乳分泌，产奶量就会下降，甚至消失。

所以，剖宫产妈妈不用着急催奶，每天保证让宝宝吸吮8次以上即可，宝宝的吸吮就是最好的催奶方式。

误区三：

奶水清淡就是没营养吗？

清淡的奶水最为珍贵，又叫初乳（产后5天内分泌的乳汁），是一种富含免疫球蛋白（SIgA）和各种维生素矿物质的低脂奶。

喝到吐奶绝不是正确的判断方式，母乳能否让宝宝获得满足，按需哺乳是前提。每次哺乳完后，宝宝能够间隔1小时以上再表现出需要的情绪（哭）或动作（觅乳），就可以证明妈妈的奶水足够满足新生儿一次所需，宝宝的大小便、体重变化也能证明母乳是否保证了宝宝所需。

误区四：

哺乳期间妈妈要多吃多喝吗？

很多妈妈都经历过为了增加奶水的营养，被迫进食各种汤水、食物，身材猛涨奶水却不见多的煎熬。其实，日常生活中，绝大多数妈妈在孕期摄入的营养足够丰富，不管是顺产还是剖宫产的妈妈，在分娩后一周内，饮食上都应该以清淡易消化、不油腻不刺激为主，比如小米粥、馄饨等就是不错的选择，而一些高蛋白高脂肪的食物暂时不宜吃，防止黏稠的乳汁淤堵乳腺管，造成乳腺炎等疾病。

事实上，母亲轻松稳定的情绪和宝宝的有效吸吮才是最好的催乳师。

科学研究证明

母乳喂养的宝宝更优质

周泳宜指出，母乳富含优质蛋白质、糖类、必须脂肪酸、消化酶、免疫因子、维生素、矿物质，适当比例的钙、磷，易于消化吸收又不易被污染。

研究显示，母乳喂养的儿童智力测评得分比非母乳喂养的儿童要高出4.9分，母乳中的免疫物质也是减少宝宝发生感染性疾病的最好屏障，母乳喂养的宝宝会成长为更精壮的人……

当娇嫩的宝宝趴在妈妈柔软的身体上吮吸乳汁时，母子间彼此传递着温暖、舒适和安全的感觉，哺育母乳的过程不仅会让妈妈、宝宝体验到无比的幸福和喜悦，还能促进宝宝神经系统发育。

（全媒体记者张青梅 通讯员卢从斌、郭姣璐）