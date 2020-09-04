北京恢复直航国际航班 检疫通关严密高效

3日早上6时57分，国航CA746航班（柬埔寨金边—北京首都）降落北京首都国际机场。这是民航局宣布逐步将经第一入境点分流的北京国际客运航班恢复直航后，首都机场迎来的第一个国际航班。

据悉，北京海关围绕优化通关流程、实施信息化作业、提升核酸检测能力等方面，进一步筑牢口岸检疫防线，全方位保障旅客通关便利，并以旅客健康申报二维码作为全流程索引，实现旅客身份信息与卫生健康信息的同步，有效满足现场检疫、追溯、联防联控机制部门间数据共享需要。除了部署红外测温仪、负压隔离舱、负压转运单元、血液分析仪等设备外，北京海关在口岸卫生检疫现场还增配了自助健康申报机、工作站、采样方舱等新型设备设施，提高装备科技水平。

据了解，旅客通过出示健康申报码就可以实现“一码通关”，全程无纸化、无接触，最大程度避免交叉感染，通关速度比分流前提升了1倍。（记者陈瑜）