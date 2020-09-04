落实弹性排班 保障护士权益

日前，国家卫健委印发《关于进一步加强医疗机构护理工作的通知》。《通知》提出，要采取有效措施优先保障临床护士人力配备到位，不得随意减少临床一线护士数量。鼓励对护士实施弹性排班，在护理工作量较大的时间段和科室，弹性动态增加护士人力。要科学合理安排护士培训考核，减少重复性、负担性安排，缓解护士工学矛盾。依法依规加快推动医务人员薪酬制度改革，建立动态调整机制，稳步提高护士薪酬水平。（人民日报客户端 9月2日）

在现实中，很多基础性医疗工作，如术前准备、诊疗后的恢复、给药输液等都是由护士完成，他们与医生是医疗工作中最重要的两个组成部分，可以说，谁也离不开谁，没有护士提供“后勤保障”，医生的很多工作都无法顺利开展。但无论是医院还是全社会，往往存在着一种“重医生轻护士”的倾向，社会地位和资源保障都向着医生倾斜。此次国家卫健委发文保障护士权益，可谓对前述倾向的有力纠偏。在诸多保障护士权益的举措中，“鼓励对护士实施弹性排班”，引发舆论较大关注。

所谓弹性排班，就是“根据服务对象的高、低峰灵活设置工作人员和上下班时间，在护理工作量较大的时间段和科室，弹性动态增加护士人力，避免出现高峰人手不足，低峰人员空闲的情况”。在我看来，这项措施在保障护士权益的同时，也有助于提升护理质量。

从媒体报道的情况来看，多数医院均存在护士不足问题，因此而导致的医患矛盾时有发生，护士态度不好也成为病患投诉的重灾区。当然，不排除极个别护士的确职业素养较差，但多数所谓的“态度不好”都是因为护士实在太忙而引发的无心之失。护士数量不足，一般并非绝对数量的不足，而往往是护理工作量较大的时间段和科室护士数量的相对不足。因此，实施弹性排班，可以尽量将护士人力集中到这些时段与科室中去，而在低峰时段则只需安排少量护士值班确保正常运转即可，如此便能“集中力量办大事”，让护士们有充足的时间与精力去做好护理工作、提升护理质量。

按照过往的固定硬性排班，护士可自主调控的时间相对较少，有时即便没有太多工作，也仍然需要熬到下班时间。而在弹性排班制度下，在完成高峰时段的工作后，医护管理部门即可安排提前下班和大部分护士轮休补休，这不仅有助于让护士得到充分休息，快速恢复体力精力，也让他们拥有更多可自主掌控的时间，这对于他们的学习、工作、生活安排改善都大有裨益。作息时间的相对正常化，对于长期固定三班倒的护士们而言，可算得上重大福利之一，此举也有利于提升护士队伍的稳定性，减少人员流失。

当然，在鼓励实施弹性排班的过程中，有些问题也有必要未雨绸缪。如何保障弹性排班下护理效果不打折扣，则更加考验排班能力与水平。在固定硬性排班制度中，无论何种时段都有较强的护士力量待命，遭遇重大突发情况基本都能应对，可在弹性排班的低峰时段，如何防止出现突发情况人手严重不足的问题，也需要做好充分的应急准备，如在安排护士轮休补休时，要求大家保持通信畅通，同时安排部分护士作为“备战力量”，确保紧急情况下能及时补位。

鼓励对护士弹性排班的制度安排已经作出，如何让这一制度更好更广泛落地，最大限度释放出利好因子，实现护理质量提升与护士权益保障的双赢，还需要医疗机构和主管部门抓好落实，久久为功。

夏熊飞 来源：中国青年报