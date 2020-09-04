心理互助小组：让年轻人的情绪有处安放

最近，青年心理互助小组的发展成为一种值得关注的社会现象。参与者往往有着共同的心理特点（如一定程度的社交焦虑）或目标需求（如起床困难），通过定期聚会，针对某一话题进行讨论，分享并纾解各类情绪问题。

青年时期是人生的一个特殊阶段，一方面，人的自我意识越来越凸显，有独立的想法，对自我、社会、未来充满兴趣和想象；另一方面，随着对社会的了解、对现状的思考越来越多，客观上能力与资源的不足，理想与现实的落差，期待与行动的鸿沟，会产生很多认知和情感上的冲突，情绪无处安放，青春陷入迷茫。

大体来看，青年人的心理主要存在三方面的危机：发展性危机、境遇性危机和存在性危机。发展性危机是指在正常的成长和发展过程中，急剧的变化或转变所导致的异常反应，比如新生入学的适应、毕业找工作困难等。境遇性危机是指出现罕见或非常规事件，且个人无法预测和控制时出现的心理危机，比如发生家庭变故、自然灾害、突发公共卫生事件等。存在性危机是伴随着重要人生问题（比如追问人生意义和生命价值）出现的内部冲突和焦虑。

出现心理危机时，我们一般会想到心理咨询。这是一种专业化的助人活动，通常会采取一对一的形式，有一定的规则（如付费、保密）。但心理咨询也有较大的局限性。首先，专业心理咨询师严重不足。按中等发达国家标准，中国需要心理咨询师和治疗师约50~80万人，现有约7~8万人。其次，很多人对心理咨询仍然有较大的误解和偏见，不愿意找心理咨询师。

因此，其他的心理助人形式或活动就显得尤为重要。事实上，心理助人不是心理咨询行业的专利。自人类诞生起，就有了各种心理助人活动，比如日常聊天、社团文化活动等都带有心理助人的成分。心理互助小组，则是一种更加正式、助人意味更浓、自主性动机更强的团体心理互助活动。与心理咨询或心理热线不同，心理互助小组的重要价值在于群体的力量，成员们通过分享自己的真实感受，表达自己的情绪，在群体中感受到被接纳、被尊重，自我心理功能得到改善，从而有更大的勇气去面对生活和走出困境。

心理互助小组，会让自己觉得“我并不是一个人”。不少发展性危机涉及道德和社会规范要求以及父母等重要他人的期望，本身比较敏感。因此，很多时候我们不太愿意向他人诉说这些问题。心理互助小组，可以让自己发现，其实不只是我一个人这样，有很多人和我一样，我们不需要为自己有某种想法或存在某种问题而感到羞耻。在小组中，会发现别人很懂我，不会嘲笑我，我们通过别人看到了很多个自己。“自己”慢慢变小了，但是也更真实了，从而获得了一种被理解的力量。

心理互助小组，让我们在困境中看到“希望”。比如，疫情作为一种境遇性危机，有时会引发较大的恐慌和焦虑。境遇性危机的突发性和巨大的破坏性，很容易让人丧失希望。个人的力量虽小，但群体的力量是巨大的。在黑暗之中，一个人是孤独的，但一群人在一起就不会觉得那么黑暗。一起抱怨，一起吐槽，一起经历，有时虽然有点“丧”，但信心却在不知不觉中被慢慢点亮，终于在困境中感到了希望。

心理互助小组，让成员处于有效的人际联结。人归根结底是一种社会动物，人需要从人际联结中去寻求自我存在的意义和价值。有效的人际联结对存在性危机具有重要的疗愈作用。心与心的距离，就是你走一步，我走一步，然后奇迹就慢慢发生了。打破了隔阂，打破了原有的防御，就产生了一种情绪，那就是爱，一种存在的勇气。

陈武 来源：中国青年报