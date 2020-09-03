发挥医保支撑作用 助推结核病防治再上新台阶

近日，由人民网·人民健康联合贵州省医疗保障研究会举办的“医保改革与结核病防治创新工作研讨会”在贵阳召开。当地相关政府部门领导、医疗机构代表、肺结核防治专家等嘉宾齐聚一堂，共同为贵州省乃至全国的结核病防治建言献策，助力我国结核病防治工作再上新台阶。

近年来，我国在结核病防治工作方面取得了显著进展。全国结核病疫情持续下降，死亡率一直保持在较低水平。然而，当前我国结核病流行形势仍然严峻，是全球30个结核病高负担国家之一，位居全球第二位，每年新报告肺结核患者约80万例，位居甲乙类传染病第二位。

“贵州省属于我国结核病疫情较高的省份，疫情防控常态化背景下，结核病防治工作面临着诸多问题与挑战。部分市（州）及农村地区公众防范意识有待加强，耐药问题比较突出，患者医疗负担较重等问题，都需要引起高度重视。”

贵州省医疗保障局副局长卢吕友表示，贵州省将按照健康扶贫工作要求，对符合条件的贫困结核病患者及时给予相应治疗和救助。患者治疗费用按规定经基本医疗保险、大病保险支付后，发挥医疗救助和其他补助的制度合力，切实降低患者自付比例，避免患者家庭发生灾难性支出而因病致贫返贫。

今年4月，国家卫健委适时发布了《关于进一步加强结核病防治工作的通知》，要求各地卫生健康行政部门根据疫情风险等级，恢复结核病的防治的救治工作。贵州省卫健委疾控处陆婧在会上讲到，早在3月份，贵州省卫健部门就指导辖区内各级各类医疗卫生机构有序开展医疗卫生服务，制订了针对性强、切实有效的方案，逐步恢复常规的结核病防治工作，落实落细各项防控措施。

“结核病防治需要各方力量的共同努力，省卫健部门联合医药、医保及教育等多个部门，采取了一系列措施，一方面加强结核病筛查，通过健康教育普及结核病知晓率；另一方面切实减轻患者救治负担，通过提升基层服务能力为群众提供优质便捷的防治服务。”陆婧说。

针对当前面临的耐药性肺结核患者救治难题，贵州省疾控中心结核病防治研究所副所长李进岚表示，耐药性肺结核的治疗难度大、时间长，医疗负担十分沉重，亟需多部门通力合作制定切实可行的医疗保障政策，让更多的患者能够看得起、看得好病，降低患者负担，享受健康生活。

在结核病防治经验交流环节，深圳市第三人民医院肺二科主任邓国防、遵义医科大学附属医院PCCM呼吸二病区主任医师陈玲、贵阳市公共卫生救治中心结核科质控中心主任蔡翠分别以《中国结核病防控现状以及广东经验分享》、《耐多药结核病治疗现状及临床进展》、《贵州医保改革推进结核病防治进程》作主题报告。

邓国防指出，深圳市自2018年开始就把结核病纳入医保，门诊及住院都实行70%-90%的报销比例。同时，还将很多昂贵药物纳入了医保范围，对耐多药结核病病人提供了极大的医疗保障支撑。对于不同省份、不同地域，需要因地制宜，在有限的资源内给予结核病患者最大力度的支持，助推结核病防治持续推进。

“耐多药结核病检出率低、治疗覆盖率低、治疗成功率低及治疗费用高等是防治工作中面临的紧迫挑战。”陈玲认为，各相关部门应完善相应的医保政策及报销途径，保障治疗耐多药结核病的相关药品供应，加强筛查，做到早发现、早治疗、早管理。

蔡翠表示，耐多药结核病是特殊病种，不仅是患者个人及家庭问题，更是社会公共卫生安全问题。提高耐多药结核病的报销比例，让患者得到及时有效的治疗，能够防止结核病疫情蔓延，维护公共卫生安全。

随后，来自贵州各地区结核病防治一线的医生，分别就工作实践中遇到的种种问题同与会领导、专家展开探讨，以患者为中心提出了一些防治措施提升办法及建议。