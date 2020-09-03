你家“小眼镜”又升级了吗？

“一个暑假，感觉孩子眼睛近视加深了，去年配的眼镜，现在看东西又模糊了。”9月1日，海口市民周女士赶在开学前带9岁的儿子到医院检查视力，发现孩子近视度数比之前增加了100度，已经达到400多度。

海南省妇女儿童医学中心眼科主任文道源告诉海南日报记者，近期眼科门诊接待了不少像周女士儿子这样“小眼镜，高度数”的中小学生，门诊量最高的一天接诊了120人。

超五成青少年患近视 过度使用电子产品是近视主因

文道源介绍，儿童青少年近视防控工作事关学生身心健康和国家、民族的未来。我国青少年近视率排名世界第一，让人忧虑。

据世界卫生组织估计，全球有 2.85 亿人视力受损，其中 3900 万人达到失明程度，而包括盲在内的 80%视力损害是可避免的，视力损害的主要原因中，42%是未矫正的屈光不正。我国目前是全世界盲人最多的国家，盲人比例约占世界盲人的 18%。据最新数据统计，中国儿童、青少年近视率已达 53.6%。

“在筛查过程中发现，近视低龄化程度与10年前相比明显升高。”文道源告诉海南日报记者，过去近视学生群体主要集中在初中阶段，但现在筛查发现，幼儿园和小学一二年级已经有不少孩子出现近视问题。

“据初步统计，我省托幼机构近视及视力不良率为4.6%，小学生近视率为 31.2%，初中生近视率为 56.3%。儿童常见、多发眼病是：近视、斜视和弱视，其中近视最为常见。”文道源介绍说。

文道源表示，筛查发现最普遍的问题是学生近视、斜视和弱视。课业负担多、课外活动时间少、电子产品滥用成为孩子眼疾病的诱因。

除此之外，缺乏足够的户外活动也会影响视力。文道源介绍，每天在阳光下充足时间的户外活动能够有效预防近视发生。“我们在筛查中发现大部分学生在校的户外活动时间不足。” 文道源说：“早期近视并不容易被发现，当孩子出现看东西眯眼、皱眉、往前凑或者成绩莫名下降时，家长就要注意孩子是不是出现了近视问题。”

近视不可逆转 切勿盲目抗拒戴眼镜

海南省眼科医院近视屈光专科副主任丁辉介绍，近视发生后，光靠增加户外光照不能延缓或逆转近视发展，近视一旦发生是不可逆转的。临床上，可以通过一些办法来帮助近视的人们不戴眼镜也看得清晰，就是通过配戴隐形眼镜或实施角膜屈光手术，但并不能治愈近视。

海南省眼科医院近视屈光专科主任钟兴武表示，刚开始发生的视物模糊在一部分儿童青少年中可能是假性近视，由于用眼过度致使睫状肌持续收缩痉挛，晶状体厚度增加，视物模糊不清。这时可通过降低用眼强度，适度休息，放松痉挛的睫状肌使视物不清得到缓解。如果是真性近视发生了，这些办法则不能起作用。要辨别是否发生了真性近视，需要到专业医院进行散瞳验光等检查，如果确定是真性近视就一定要规律戴镜，还孩子一个清晰“视界”。钟兴武强调，戴眼镜不是依赖，而是弥补眼球屈光不正，近视度数需要检验准确，否则会加重近视程度。他建议近视者到专业眼科医院验光配镜，每半年检查一次。

预防近视“抓小抓早” 充足的户外运动是关键

钟兴武介绍，近视的发病主要有遗传、环境两方面因素。有研究显示，儿童、青少年的近视发生情况与父母双方的近视患病情况相关。即使父母双方都没有近视，孩子仍然可能出现近视，这与其所处的环境有关。因此，对于有可能发生近视的儿童青少年群体需要做好环境因素的近视防控。

“近视预防的关键是要抓小抓早。”文道源说，“近视了再治疗，孩子大了可以手术摘镜，这是家长对近视的认识还存在一定误区的表现。”

“新学期开学之后，我们要控制在线学习时长，原则上要求小学不要超过2小时、初中不要超过3小时、高中不要超过4小时，每次连续看视频的时间不超过30分钟。”文道源称，每天超过2小时的户外活动和体育锻炼，对于预防近视，防止近视进一步发展非常有效。

另外，孩子阅读写字时要遵循20-20-20法则，即每阅读书写或看手机、平板电脑等20分钟时，要抬头远眺6米外（20英尺）远方，至少20秒以上。此外，还要科学选择近视矫正与控制手段，科学、合理验配近视眼镜、角膜塑形镜（OK镜），在眼视光医师具体指导下，规范使用低浓度阿托品滴眼液等防控近视的药物及产品。（记者 马珂）