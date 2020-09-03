解决看病难、看病贵，今年试点省份这样做

新华网北京9月2日电（王蹊）当前，医疗制度改革已进入到攻坚期，为更好地解决群众看病就医问题，各综合医改试点省份切实发挥带头作用，勇于实践，敢于创新，在重点改革领域先行先试，率先垂范，形成了一批可圈可点的亮点做法。日前，国家卫生健康委员会体改司召开综合试点省份解决看病难、看病贵问题的好经验好做法研讨会，多个综合医改试点省份代表分享了本省关于医改的经验。

加快医共体建设，提高医疗卫生服务能力

现代医院管理制度是基本医疗卫生制度“立柱架梁”的关键制度安排，也是深化医药卫生体制改革的重中之重。各层级医疗机构的医疗卫生服务能力是关系民生的关键。在现代医院管理制度和医疗卫生服务能力方面，试点省份的做法各有特色。

安徽省推动现代医院管理制度建设，持续推进医药卫生治理体系和治理能力现代化，其中包括布局省级区域医疗中心工作，积极创新中医药绩效分配工具，提高医疗服务能力等举措。同时，安徽省还加快推进紧密型县域医共体建设，立足在县域内解决老百姓的看病就医问题，安徽37个县（市）按照“两包三单六贯通”的路径，有效推动优质医疗资源下沉基层。

湖南省通过加强县级医院能力建设，开展多种形式的医联体建设，推进优质医疗资源下沉县级公立医院等多重措施，实现县级二甲医院全覆盖，每个县至少有1 所县级公立医院达到二甲医院标准。

四川省加快补齐公共卫生短板。全面推进健康四川建设，实施健康四川行动的指导意见，积极开展健康城市建设。加强慢性病综合防治体系建设，出台疾病预防能力提升三年行动方案，启动了省公共卫生综合临床中心，省儿童医学中心，省老年医学中心的重大项目建设。完善分级诊疗制度，着力优化医疗资源的区域布局，优化省级区域医疗中心建设。

重庆市建立市级医改监测信息系统，对全市公立医疗卫生机构实施动态监测，并运用监测数据开展绩效评估、处方点评等工作。完善三级医院的社区规划，实现每个区县有一所三级医院，健全公共卫生服务体系。

促进医疗保障制度改革，减轻就医负担

医疗保障是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重大制度安排。

在医保方面，浙江省率先出台医保条例，强化“三医联动”改革。安徽省改革医保支付方式，发挥医保的引领作用。

青海省加快医保信息系统改造，全省所有定点医疗机构实现基本医保、大病保险和医疗救助一站式直接结算，稳固提升医疗保障水平，持续巩固城乡居民基本医保，促进基本卫生公共服务均等化。

宁夏回族自治区持续提高医疗保障能力，建立健全多层次医疗保障体系，基本建立了以基本医保为基础，以医疗救助为依托的基本医疗保障制度，实现了自治区级的基本医疗保险的统筹，稳定筹资保障机制和报销比例动态调整机制，实行先诊疗后付费，积极推进医保制度方面改革，实行一站式平台结算和异地就医。

加快信息化建设，促进便捷就医

推动健康信息服务和智慧医疗已成为必不可挡的趋势，只有加快信息化建设，推动健康大数据的应用促进互联网与医疗相结合，才能为群众提供更加便捷的就医服务。

陕西省开展互联网+医疗服务，实现三级远程医疗网络，以县级医院为龙头，构建全覆盖远程医疗网络，开展远程会诊，影像，胸片等业务，省二级以上医院全面实施预约挂号，检查检验等服务，百分之九十的号源向群众开放，从厕所卫生，医院环境，就医流程入手，不断提升群众就医感受。

宁夏加快“互联网+医疗健康”示范区建设，基本建成国家、自治区、市、县、乡五级远程医疗服务体系搭建区域医疗卫生信息平台，建立远程影像诊断等多个远程诊断中心，为群众提供了网络化智能化的新型卫生服务，建立国家健康医疗大数据中心和产业园，依托信息化建设，推进家庭医生服务。

健全药品供应保障体系，做好药品稳价工作

药品供应保障体系是保障人民身体健康、保证国家长治久安的关键。日前，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》，要求各省份健全药品供应保障体系，完善药品耗材采购政策，促进科学合理用药，加强药品耗材使用监管，做好短缺药品保供稳价工作。

陕西省进一步压缩药品虚高价格，履行抗癌药物采购联盟协议，完善仿制药供应保障以及使用政策，满足基层用药需求，提高基层医药机构非基本药物使用比例，解决二、三级医院与基层机构用药衔接问题。同时，陕西省加强医药质量和医疗费用管控，以公立医院计较考核为抓手，向全省二级以上公立医院通报医药增幅等情况，将费用增幅、平均住院日等指标与医院等级评审和薪酬总量挂钩，遏制医药不合理增长。

四川省创新医院和药店双通道模式，保障抗癌药品供应，完善国家谈判药品和部分高价药品支付管理方式。青海省持续推进药品集中采购管理和使用，开展省级集中统一采购工作，全面取消医用耗材加成，弥补医疗机构减少的收入，强化中藏医药服务能力建设，调整完善医疗机构制剂调剂使用政策，更好地满足群众的临床用药需求。