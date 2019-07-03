国家卫健委：11个综合医改试点省份将成为全国医改标杆

“11个试点省份在解决看病难、看病贵问题上发挥了‘先遣队’、‘排头兵’的作用，下一步将把试点省份打造成全国的医改标杆，推动综合医改试点向纵深推进，”国家卫生健康委体改司司长梁万年在综合医改试点省份典型经验发布会上表示。

6月25日，国家卫生健康委员会在安徽铜陵召开关于综合医改试点省份典型经验发布会

自2015年起，江苏、安徽、福建、青海四省开展综合医改试点，2016年新增上海、浙江、湖南、重庆、四川、陕西和宁夏七省区市，综合医改试点省份达到11个。

梁万年表示，在解决“看病难”方面，各试点省份积极推进医疗卫生供给侧结构性改革，优化医疗卫生资源配置，构建合理有序的分级诊疗格局。

一方面，各试点省份积极推进优质资源下沉。安徽等地以紧密型医联体建设、家庭医生签约和远程医疗服务为抓手，推动实现优质医疗资源下沉，有效提升基层服务能力和效率。宁夏在全省建立起五级远程医疗服务体系。

而在实施县域综合改革方面，梁万年表示，各试点省份在加大对基层投入力度，改善硬件条件的同时，按照“县强、乡活、村稳、上下联、信息通、模式新”的思路，深化人事、编制、薪酬制度改革，激发基层活力，努力实现大病不出县。浙江在这方面做了大量工作，积累了一些有益经验；湖南等地县域内住院就诊率已达到90%以上。

此外，各试点省份均推出一系列便民惠民措施，二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检测结果查询、移动支付等线上服务，群众获得感进一步提升。浙江在全省推行“最多跑一次”改革，极大地方便了人民群众。

在解决“看病贵”方面，梁万年表示，各试点省份以药品改革为突破口，深化“ 三医”联动。各试点省份积极落实国家基本药物制度、集中招标采购等改革举措，实施药品购销“两票制”，规范药品流通秩序，挤掉虚高价格水分。陕西牵头14个省份成立高值医用耗材省际采购联盟。

在扩大医疗保障效应方面，各试点省份统一城乡居民医保制度，推行支付方式改革，提高保障水平。福建在全省推行按疾病诊断相关分组(DRG)收付费试点，发挥医保支付方式的激励约束作用。

在深入开展健康扶贫方面，四川等地切实加强县医院能力建设，深化三级医院对口帮扶，努力解决乡村两级机构人员缺口问题。青海等地强化医保兜底线的功能，贫困人口大病医疗保险住院费用报销比例提高到90%。

下一步，国家卫健委将在国务院医改领导小组的领导下，继续发挥统筹协调作用，加强对试点省份的指导，深入挖掘和宣传推广亮点经验，把试点省份打造成全国的医改标杆，推动综合医改试点向纵深推进。