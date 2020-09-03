清热生津雪羹汤 适合脾胃湿热人群

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热生津、消食化痰

推荐理由：口干舌燥、消化不良、大便难解人群

材料：新鲜荸荠15g、海蜇30g（1人量）

烹调方法：

荸荠去皮（保留黄色部分）后稍洗净备用；海蜇温水泡发后放入锅中，加入清水500ml，大火烧开后转小火30分钟，加入荸荠继续煮15分钟即可，喝汤吃渣。

汤品点评：

雪羹汤出自王晋三《绛雪园古方选注》，临床中发现其治疗脾胃湿热、便秘、小儿积滞效果都不错，能消食化痰而不伤正。

汤方中的荸荠就是马蹄，其性味甘寒，入肺、胃经，有生津止渴、消积化痰的作用，是我们秋天润燥生津的重要食材，但其实夏天吃荸荠也不错，有清热养阴的作用。荸荠皮和荸荠肉之间有时候会有一些黄色的东西，很多人觉得是没清理干净，但其实这是一种常被人忽略的重要成分——“荸荠英”。现代医学发现“荸荠英”对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有抑制作用，一定程度上可防治胃肠道感染。但荸荠英不耐高温，因此不宜久煮。

另外，脾胃虚寒人群不适合时常饮用此汤，可能会出现腹泻。