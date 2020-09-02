第三届皮肤科可持续快速发展北大高峰论坛在京举办

8月29日，第三届皮肤科可持续快速发展北大高峰论坛在北京召开，这也是依托于北京大学第一医院的国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心成立以来举办的全国皮肤科发展战略研讨会。

国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心（依托于北京大学第一医院，下称“中心”）由科技部、国家卫生健康委员会、中央军委后勤保障部和国家药品监督管理局于2019年5月认定。中心的工作重点是通过全国协作的方式，以临床应用为目标开展基础和临床研究，强调创新成果的转化应用，最终不断提高皮肤疾病诊疗水平，并推动全国诊疗水平均质化。

中国医师协会皮肤科医师分会名誉会长、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任李若瑜教授表示，中心的成立意味着我国皮肤科的临床医学研究上了一个新台阶，有了“国家队”和国家级的平台。这一国家层面的协作能够为将来国家政策和指南制订提供很强的数据和依据。

会议上，北京大学医学部常务副主任、国家妇产科疾病临床医学研究中心主任乔杰院士以《借助国家临床医学研究中心平台探索学科发展新模式》为题发表了专题演讲。此外，中心与北京大学医学图书馆联合建立的“皮肤专科文献信息联合实验室暨共享服务平台”在会议上也正式挂牌。

以银屑病作为切入点，助推我国银屑病诊疗均质化

银屑病是皮肤科常见病和难治病。中心以银屑病作为切入点，在本次大会上正式发起了“银屑病规范化诊疗中心暨银屑病诊治真实世界大数据采集平台”项目（下称“项目”）。该项目作为中心发起的首个全国协作项目，希望借此探索全国多中心协作共赢的临床研究新模式，同时提升我国银屑病诊疗整体水平。项目计划在2020年底覆盖100家医院。在前期试点工作中，已有93家医院成功申请加入“银屑病规范化诊疗中心”建设。在银屑病创新治疗领域有着大量研发投入的诺华制药公司也给予了本项目大力支持。

“选择银屑病作为国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心工作的切入点是有其历史和时代因素考量的。”李若瑜教授表示。一方面，银屑病是皮科领域公认的“老大难”病种。作为一种终生性、复发性、系统性疾病，银屑病尚无法根治。该病病程长，且可能伴发许多严重疾病，诸如糖尿病、心脏病、抑郁症等，更是给患者带来身心双重打击。另一方面，随着近年来免疫学科的发展，以生物制剂为代表的创新疗法使银屑病治疗出现了“里程碑式”的进步，“管好”银屑病、让患者持续拥有正常肌肤甚至实现“皮损全清”已经成为了可以实现的治疗目标。然而实际临床中，创新药物的使用主要集中在一、二线大城市的大医院中，许多基层皮肤科医生的认知和使用经验仍有限。

北京大学第三医院皮肤科主任、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心副主任张春雷教授表示，“就目前的诊疗现状来看，银屑病和其他皮肤疾病一样都存在严重的诊疗不均质问题，而且不同地区的诊疗水平差异巨大。”

“面对众多的银屑病患者和医药日新月异的发展，我们看到了银屑病治疗充满希望的一面，也看到了在诊疗水平方面进步的空间，所以选择这个疾病领域作为切入点，可以为中心更长远建设总结经验，树立行业标杆。”李若瑜教授表示。

根据目前我国银屑病的诊疗现况和经验，据了解，中心将从探索推广银屑病标准化诊疗流程、建立中国银屑病病例真实世界临床大数据库、开展疑难病会诊和多维度教学三大方面落实工作，全力提升我国银屑病诊疗水平。

国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心常务副主任李航教授表示：“银屑病真实世界临床大数据库的建立是一次非常有意义的尝试，一方面它将推动全国各大医院临床研究软硬件及规范体系的建设，另一方面它将有力推进全国银屑病诊治水平均质化，此外该项目还将作为其他重点疾病临床研究的模板，会全方位影响皮肤科领域的发展。”

据悉，中心将建成“国家中心、区域分中心、基层推广单位”的三级全国协作网络。未来，多中心的合作将作为国家中心的探索方向，在此项目框架内，全面开放国家中心的资源、支持协作单位的实践，切实把国家中心打造成为全国皮肤科服务的平台。

此外，中心还将不断探索临床医学研究与转化的新路径，诸如以提高临床研究效率为目的建立伦理联盟；再如本次会议上推出皮肤专科文献服务与共享平台等。中心还计划积极推动医企联合发展：从孵化研究到上市前、上市后研究，再到推广普及，尝试“科研-转化-推广”新模式，建立临床研究发展新模态。本次会议上，作为医企联合示范项目，还专门召开了会中会——第二届诺华皮肤免疫高峰论坛。