秋燥咳嗽频发作，德叔教你学养肺

专家：广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长 张忠德教授

医案 胡阿姨，60多岁，支气管扩张症30多年

胡阿姨今年60多岁，长期生活在河北，半年前来广州帮忙带小孙女。年轻时因得过肺结核，遗留下了支气管扩张，导致反反复复咳嗽30多年。平时以干咳为主，痰少质黏，不易咯出，时不时痰中带血丝。近几年间断服用中医辨证方药，控制得不错。眼下广州虽已入秋，但仍炎热潮湿，一天到晚离不开空调。不开空调很热，开了又觉得后背凉飕飕。胡阿姨不停咳嗽，痰多色白，时不时带点血丝。于是自行购买了消炎药口服，白天有所缓解，但一到晚上咳嗽更加明显。还觉得咽干口干，喝很多水也没用。听街坊介绍，德叔治疗咳嗽有一手，于是来找德叔。

德叔解谜 秋燥来袭，先袭击“娇嫩”的肺

肺是人体最“娇嫩”的器官，秋季的主气是燥，入秋后空气逐渐干燥，像胡阿姨这样患有慢性呼吸系统疾病的老年人，尤其“害怕”过秋天。秋燥以温燥为主，肺气不足时，温燥更容易伤肺，损耗人体津液，而出现口干、咽干等症状，咳嗽、痰多,甚至咯血等，均为肺受到秋燥的影响。治疗上，德叔以养肺润燥、补气养阴为主，而不是一味用清热、凉血之品。服药半个月后，胡阿姨的咳嗽症状得到很大改善，也让她更加深信中医药的疗效。

预防保健 秋季养肺“五”字诀

德叔表示，秋季是最容易损伤肺气的季节，也是最需要养肺的季节，给大家推荐养肺“五”字诀。首先，以“笑”养肺，中医有“常笑宣肺”一说，笑能扩张胸廓，有助于宣发肺气；其次，以“动”养肺，一天中养肺的最佳时间是早7点-9点，这时肺脏功能最强，可以选择做八段锦、太极这些有氧运动，能强健肺脏功能；再次，以“气”养肺，保持室内空气流通，定时开窗通风透气；第四，以“水”养肺，秋燥容易损耗人体津液，因此要及时补充水分，最好选择温水或温蜂蜜水；最后，以“药”养肺，建议选择麦冬、百合、沙参等养阴润肺之品，同时佐以使用木棉花、布渣叶等清暑湿热之品，但调脾仍当贯穿始终，可适当加入陈皮、砂仁、太子参、白术等补气健脾之品，做成药膳服用。

德叔养生药膳房

无花果煲排骨

材料：猪排骨500克，沙参20克，无花果（干品）30克，陈皮3克，南杏仁20克，生姜2-3片，精盐适量。

功效：滋阴润燥。

烹制方法：诸物洗净，猪排骨切块，放入沸水中焯水，备用；将上述食材放入锅中，加入清水1500毫升（约6碗水量），武火煮沸后改文火煮1.5小时，放入适量精盐调味即可。此为2～3人量。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈中）