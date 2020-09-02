又到手足口病流行季，5岁以下儿童须小心

提到手足口病，大家都不陌生。以往在广东入夏后，随着湿热天气，病毒增长，最让家长们头痛的就是小孩患上手足口病。今年因为新冠疫情，戴口罩、勤洗手成为“每日必备”，手足口病貌似减少。广州市第一人民医院儿科主任张又祥介绍，根据往年的流行趋势判断，广东每年有两个手足口病的发病高峰：4月至7月和9月至10月。今年相比往年，门诊接诊病例数的确明显降低，但家长仍需保持警惕。

如果在手足口病流行季节，5岁以内儿童出现皮疹、发烧等症状，家长须多留意。

发热、手心脚心出现红疹，考虑手足口病

手足口病是一种常见的儿童传染病，由肠道病毒引起，多发于5岁以下儿童，初始症状为低热、食欲减退、全身不适，并伴有咽痛等症状，易与上呼吸道感染混淆。后期表现为手、足、口腔等部位出现小疱疹或小溃疡。

张又祥主任特别提醒家长，在新冠疫情期间，当孩子出现发热、咽痛、呕吐等症状，不要紧张误判，还要重点看一看手心、脚心是否有明显的红疹。如果有的话，很可能就是手足口病了。

此外，他也强调一点，有的患儿四肢或身上并不会出现明显的红疹，只是口腔里有疱疹，这种情况很可能是疱疹性咽峡炎。疱疹性咽峡炎和手足口病的关系非常近，因为导致这两种疾病的都属于一个大类病毒，只是引发手足口病的病毒含有多种，而疱疹性咽峡炎则主要是其中一种。

手足口病大部分是轻症

张又祥介绍，手足口病主要是通过接触传播。手足口病病人呼吸道分泌物（鼻涕）、口水、大便、皮肤的疱疹里面都有病毒，当健康的孩子经口摄入这些病毒，就很有可能感染。

部分病毒可以经过呼吸道传播，比如患儿打喷嚏时，健康的孩子正好吸入了病毒，也会导致得病。另外，饮用或食入被病毒污染的水和食物亦可感染。

张又祥介绍，手足口病潜伏期约3-5天，属于自限性疾病，大部分都是轻症，病程约5-7天后都能自行恢复。但感染了柯萨奇病毒A16型（Cox A16）和肠道病毒71型（EV 71）的部分患儿会出现重症，3岁及以下的孩子发生重症的可能性较大，死亡病例也集中在这个年龄段。

因此，他提醒家长们，如果孩子在这个年龄段，确诊了手足口病，出现了持续高烧不退（38.5℃以上、24小时以上），即使口服退热药也很难退热、四肢出现抖动甚至抽搐、精神萎靡或者昏迷等症状，都是在发出重症预警，应及时来医院就诊。

预防手足口病，要注意勤洗手

手足口病可以通过消化道传播、呼吸道飞沫和日常生活中的密切接触传播。

因此，张又祥主任提醒，一定要勤洗手！不但要给孩子勤洗手，照顾孩子的家属也要重视卫生。成人往往是病毒的携带者，自己不发病，但会传染给孩子。“大人从户外到家，第一件事是洗手，再去接触孩子，尤其是在为孩子喂食和清洁口腔时。”

需要提醒的是，接种疫苗可以有效地减少手足口病重症的发生。建议家长带6月-5岁的儿童接种手足口病毒疫苗。为了尽早发挥保护作用，鼓励在孩子12月龄前完成接种程序。

张又祥主任特别强调，手足口病每年流行的病毒株不尽相同，即使之前得过手足口病，也还是有可能再次患手足口病。因此，每年接种疫苗也很有必要。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 袁友芬 李婷芳）