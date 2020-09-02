结肠息肉不容忽视！小小一个癌变率高

8月底，先有日本首相安倍晋三因溃疡性大肠炎提出辞职，后又传出电影《黑豹》男主查德维克·博斯曼罹患结肠癌去世……到底这些肠道疾病为何这么利害？本期肠道专家来解读——

电影《黑豹》男主查德维克·博斯曼罹患结肠癌去世，终年43岁。随着饮食结构、生活习惯的改变，老龄化的加剧，结直肠癌的发病率逐年上升，目前已位居我国恶性肿瘤发病的第三位，占9.88%。在结直肠癌早期，病人症状不明显，再玩上一手“拖字诀”，发现时往往发展成了中晚期，手术机会也稍纵即逝。

肠息肉癌变率越来越高

广州医科大学附属第二医院消化内科主任杨辉教授介绍，结、直肠息肉泛指结、直肠黏膜表面向肠腔突出的隆起性病变，是消化科的常见病、多发病。

“因为不同病理类型的息肉所造成的后果不一样。有的息肉生长缓慢，不会给患者带来不适感觉，也不会癌变，可以随访观察，不一定需要积极处理，而有的息肉有癌变风险，应予以切除。”杨辉强调，“近些年来，随着人们生活方式和习惯的改变，肠息肉的癌变率越来越高。”

据相关研究发现，超过90%的结肠癌由结肠息肉转变而来，小息肉→大息肉→重度不典型增生→原位癌→浸润性癌，恶变过程一般需5—10年（当然存在少数进展较快的病例）。

息肉有可能会出现什么症状

绝大多数肠息肉没有症状，在肠镜检查时偶然发现，若息肉持续长大或者恶变，可出现便血、腹泻、便秘、腹胀、腹痛等症状。

①便血。直肠、乙状结肠息肉可能会出现便血，通常是出现间断性的小量出血，血附于大便表面；严重时，出血量也可多达100~200ml。

②排便习惯改变。如果肠息肉位于结肠远端，并且体积较大的话，很容易引起便秘；有些病人也会出现腹泻、便秘交替出现的状况。

③腹痛。部分病人会出现弥漫性的腹痛，尤其是在大便时或大便后加重。

④带蒂息肉脱出肛门。带蒂的低位直肠息肉因位置较低，有时会脱出肛门外，此时可能会被误诊为痔疮脱出。

⑤肠道外症状。如果出现一些典型的肠道外症状，提示患者可能有息肉病。比如出现皮肤黏膜色素斑应考虑是否患了P-J综合征（家族性黏膜皮肤色素沉着胃肠道息肉病，简称黑斑息肉综合征，为家族性遗传病）。

建议高危人群40岁就应做肠镜筛查

我国结肠肿瘤筛查目标人群为大于50岁人群。50岁以上的人，无论男女、无论是否有症状、无论是否有危险因素，都应做一次结肠镜检查。建议有大便潜血阳性、一级亲属有结直肠癌病史、以往有肠道腺瘤史、本人有癌症史、有排便习惯的改变等高危人群及时、定期进行肠镜检查，这些高危人群应从40岁开始定期筛查结直肠癌，切断结肠息肉癌变之路。

此外，符合以下任意两项者：慢性腹泻、慢性便秘、黏液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆囊切除史、长期精神压抑等，尤其要注意。

杨辉介绍，结肠镜检查是检测结肠息肉和结肠癌最敏感、最直接有效的一项检查。简单讲，肠镜是一根细细的、柔软灵活的、带光的管子，末端有个小镜头，可以仔细检查结直肠是否存在息肉或其他异常。在检查中若发现息肉，医生视息肉大小选择切除方式，如果息肉比较小，医生会用活检钳直接钳除；如果息肉比较大，医生会建议电刀切除，或者建议住院择期行肠镜下息肉切除术。

切过肠息肉并不是万事大吉

有些患者认为息肉切除后已经大功告成，对定期复查肠镜就不在意了，但是，结肠息肉不能一切了事，切除后并非一劳永逸。

杨辉解释，息肉切除后结肠仍可能会长出新的息肉，到75-80岁才会逐渐停止；肥胖、高血脂和息肉家族史的人更容易长息肉。而且弯曲的肠腔成袋状形成视野死角、肠镜检查前肠腔未清洗干净、检查时肠管的痉挛等原因，极易造成息肉漏诊。因此，结肠息肉切除后定期复查肠镜是至关重要的。

专家建议，对于一般人群来说，45岁开始首次进行肠镜筛查。如果是高危人群，例如有结直肠癌家族史，有排便习惯改变等症状，则需要提早进行肠镜筛查。

生活上要多吃蔬菜多运动，少吃红肉和加工肉类，戒烟限酒，规范进行肠镜筛查，可以最大限度地预防结直肠癌的发生。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 许咏怡）