心脏出问题  祸首竟是口腔细菌

不注意口腔卫生，后果会有多严重？口气？蛀牙？牙周炎……如果你只想到这些，那么你太低估其危害了！它还可以引起很多你意想不到的问题！

心脏瓣膜损毁，竟因口腔细菌入侵血液

林先生一个月前开始稍微活动下就气不足，需要赶紧坐下来喘大气，没过两天，脚也开始肿胀起来。林先生隐约觉得不对劲，但没有引起足够重视，仅靠吃点中药就应付了事。但数天后，病情不但没有缓解，反而快速加重了，连躺下都需要大口喘气。

经过家里人的反复劝说，林先生终于同意就医。当地医生听诊发现心脏杂音明显，当即认为这些症状很有可能是心脏出了问题。果不其然，心脏彩超印证了医生的想法——林先生的心脏已经严重破坏，血液淤积在心脏而引起“气喘，脚肿”等心衰症状！

总算找出问题所在，在重症监护治疗足足一周，林先生才稍微缓过来，吸上一口不那么费劲的气。

尽管症状在药物治疗后有所改善，破坏严重的心脏瓣膜却无法通过保守治疗康复，甚至还有加重的迹象，此时需要外科手术才能解决问题。于是患者辗转找到暨南大学附属第一医院心脏外科张晓慎主任医师。

由于心脏瓣膜损毁严重，再加上林先生体质虚弱，张晓慎决定选择微创术式，将病变心脏瓣膜更换的同时将肥厚心肌切除。术后化验结果提示，林先生心脏是受到细菌感染，使心脏瓣膜被侵蚀，才造成如此严重的心衰。

而这个“罪犯”细菌竟来源于口腔！可能是由于长期不注意口腔卫生，导致林先生口腔内不起眼的常见细菌入侵血液，在心脏里“生根发芽”，让他和死神擦肩而过。

预防：需从三方面入手

张晓慎介绍，这个病其实可防可治，他提醒大家一定要注意以下几方面：

1.注意个人卫生。俗话说“病从口入”，注重口腔卫生，可以避免很多疾病的发生。林先生的例子，可能大家认为只是特例，但其实心脏被细菌感染并不罕见，而很多病例的病原学结果都提示入侵的细菌可能起源于口腔，所以请大家勤漱口，勤洗手，注意个人卫生。

2.千万不要讳疾忌医。其实林先生两年前就发现心脏有问题，却没有引起重视，为这次心脏感染埋下伏笔。因为存在心脏结构性疾病的病人（如房间隔缺损，室间隔缺损，二尖瓣狭窄或反流，主动脉瓣狭窄或反流，三尖瓣狭窄或反流等）更容易发生心脏感染。若此次发病能及早就医，细菌感染情况尽早受到控制，也可以减少很多风险。

3.重视发热，及时就诊治疗。引起发热的疾病很多，心脏感染的大部分病人都会伴随发热症状。不通过正规的治疗，很多发热不仅不会康复，还可能会延误病情，引起更严重的后果。

（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城）