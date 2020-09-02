孩子腹泻要不要立刻止泻？

再过几天就是白露节气了，季节转换，气温忽高忽低，宝宝容易出现肚子不适。秋季是小儿腹泻病的高发季节，专家表示，如果宝宝出现腹泻应及时采取相应措施，避免病情加重。

天气过热易诱发消化功能紊乱

什么是小儿腹泻病？武警广东省总队医院儿科王杰医生介绍，腹泻病是一组多病原、多因素引起的以大便次数增多或大便性状改变为特点的消化道综合征，是我国婴幼儿最常见的疾病之一。6个月至2岁的婴幼儿发病率高。怎样判断大便次数增多呢？王杰表示，就是比平时大便次数增多2次或以上，持续24小时以上，大便中的水分增多，出现黏液脓血便等。

王杰介绍，导致腹泻的原因主要有两种——感染性和非感染性。感染性通常就是我们所说的细菌、病毒、真菌、寄生虫等感染。非感染性常见于饮食因素或气候因素。饮食因素就是喂养不当或者过敏性腹泻。气候因素是指天气变冷，腹部受凉，肠子蠕动增加。天气过热也可诱发消化功能紊乱导致腹泻。

通常来讲，轻型腹泻病以胃肠道症状为主，表现为食欲缺乏，偶有溢乳或呕吐，大便次数增多，但每次大便量不多，稀薄或带水，呈黄色或黄绿色。重型腹泻病除了有消化道症状外，还有明显的脱水、电解质紊乱和全身感染中毒症状，比如发热或体温不升、精神烦躁或萎靡、嗜睡、面色苍白、意识模糊甚至昏迷休克。

治疗：不建议立即止泻

宝宝拉肚子要不要立刻止泻？

王杰表示，不建议立即止泻，腹泻也是肠道的自我保护机制，特别是微生物感染的最初阶段，腹泻可以帮助孩子排出一些病原微生物，从而缩短腹泻病程，降低腹泻的严重并发症发生。预防脱水和电解质紊乱是最重要环节，腹泻的孩子，家长大多关注的是腹泻及呕吐等症状，实际上，更应该关注的是孩子是否伴有脱水的问题、电解质紊乱问题及一些急性外科问题的发现。腹泻病程中给予充足的水分对孩子的恢复是有好处的。

家庭护理：掌握四个原则

家庭护理对腹泻患儿的康复及降低并发症的发生尤为重要。没有脱水或轻度脱水的宝宝可以居家家庭治疗，中至重度脱水的宝宝及时去医院就医。没有脱水或轻度脱水的宝宝家庭治疗有以下四个原则需要注意：

给宝宝足够的液体以预防脱水。

持续喂养宝宝。母乳喂养的宝宝可以暂停辅食，人工喂养的宝宝可以把平时的奶粉稀释，同时给予粥、面片等含盐的流食，来补充宝宝水分丢失预防电解质紊乱。

常规补锌。需要连续补锌10~14天，补锌可以降低腹泻的严重程度及缩短病程，并且减低2~3个月后再次发生腹泻病的风险。

就诊指南。这几种情况要考虑就诊：第一个就是发热，对于3个月以下宝宝，如果体温在38摄氏度以上，需要就医。3个月以上的宝宝体温超过39摄氏度，需要就医；第二个就是腹泻比较频繁、量比较多；第三个就是频繁呕吐、不能进食的孩子；第四个如发现患儿尿量明显减少、精神萎靡、嗜睡、皮肤弹性差、明显口渴、哭的时候眼泪少或者没有眼泪、手脚凉、前囟凹陷等及时就医；第五个就是便中带血；第六个就是6个月以下的宝宝，有基础病比如早产、营养不良、先天性心脏病等及时就医。

如何预防秋季腹泻？

王杰表示，一是要注意环境卫生：避免去封闭人多的公共场所，长居室每天2次通风，每次半小时，保持长居室每天清水擦拭一次，玩具经常用水清洗。第二是要注意饮食卫生：餐具、炊具用前清洗、消毒，用后晾干。第三是手卫生：餐前、便后要洗手。另外，要多组织孩子参加户外体格锻炼，增强体质。

（全媒体记者张青梅 通讯员田乃伟）