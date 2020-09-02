糖友护足无小事，预防糖尿病足有三步 

家住广东清远市的吴先生患有糖尿病多年，血糖控制得一直不好。由于经常宅在家里，饮食、运动、用药、复诊不规律，足部起了一个小泡没有重视，竟逐步发展到足部溃烂变黑，很快出现小趾坏死，血管及肌腱外露……到当地医院就诊被告知无法保住小腿，需要截肢！

吴先生后来辗转打听来到了南方医科大学中西医结合医院骨伤科就诊，这时已经下肢缺血严重，足部坏疽、疼痛。仔细询问病史后，该科徐楚江主任医师团队采用局部清创结合控制血糖，在清创后采用最新的骨水泥填塞技术+VSD负压吸引联合技术进行保肢治疗，吴先生的右下肢终于保住了。

糖足不可小觑，吸烟是帮凶

徐楚江介绍，近期在一个星期内，骨伤科还接诊了两位严重糖尿病足患者，均是坏疽感染严重，已经到了需要截肢的地步。足部的感染会随着血流导致全身感染、败血症等，危及生命。一旦明确感染无法控制，截肢是挽救生命的唯一选择。糖尿病足是糖尿病引发的一系列足部问题，对于患者最直观、威胁最大且最难以治疗的，就是糖尿病引起的足部溃疡和感染。尤其是合并糖尿病血管病变的足部溃疡和感染。

另外，还有一个普遍存在但很容易被忽视的危险因素——吸烟。吸烟加重血管的堵塞，促进血栓的形成，是糖尿病足发展、恶化的一大帮凶。

徐楚江表示，糖尿病足很可怕，关键在于预防，在于防治。

预防糖尿病足有三步

徐楚江介绍，糖尿病足的预防，首当其冲的就是严格控制血糖。如果已经是糖尿病患者，预防足部并发症则需要做到三点。

第一，预防足部破损。

足部破损可以说是“倒下的第一张多米诺骨牌”。做好足部的保护工作至关重要。尤其对于已经存在糖尿病末梢神经病变者，这一点更为关键。这类患者很可能已出现破损，但自身毫无感觉。

足部的保护工作需注意以下六点：

1.做好足部检查。每日必须仔细检查脚上是否有细微的损伤，如擦伤、裂伤、水泡等，要特别注意检查脚趾缝及脚底；

2.要穿松、宽、软的布鞋或透气的皮鞋，避免穿凉鞋或高跟鞋。保持鞋干燥，可同时几双鞋轮换着穿；

3.每日用温水及中性肥皂洗脚，水的温度不超过40℃。绝对禁忌热水烫脚！

4.保持足部透气、干燥，预防脚癣。一旦发现脚癣，第一时间治愈；

5.预防冻伤；

6.修剪指甲、胼胝等时要严防损伤。

第二，预防感染。

感染是糖尿病足进展的真凶，也是能否保住肢体的关键。预防感染需做到：

1.注意个人卫生，尤其是足部卫生和鞋袜的卫生；

2.避免甲沟炎、脚气继发感染的发生；

3.糖尿病患者建议不要去没有资质的场所修脚；

4.一旦足部出现损伤，尽早就医，切忌自行使用刺激性消毒液（如碘酒等）清洁伤口。

第三，预防糖尿病血管病。

充足的血液供应是机体抵抗外来入侵的关键，也是各种伤口得以愈合的基本条件。血管的通畅是糖尿病足外科治疗首要关注的焦点。

对于糖尿病血管病变的预防应从以下几个方面入手：

1.定期检查下肢动脉。糖尿病一经诊断，即应完善下肢动脉超声检查，了解下肢血管情况。如下肢动脉血流通畅，在血糖控制平稳的情况下，建议每年行1～2次血管超声检查；必要时可行CT动脉造影或介入动脉造影检查；

2.避免足部组织受压，要穿宽松的鞋子，袜腿不要勒得太紧；

3.如果存在足部畸形，尤其是畸形导致足部局部受压严重时，应予矫正；

4.在控制血糖的同时，严格控制血压、血脂，明确存在动脉硬化的患者，建议加用抗血小板聚集治疗（小剂量阿司匹林）；

5.适当的运动在控制血糖的同时还能保持血管的通畅以及促进侧支血管的建立。

发现问题务必及时就医

徐楚江提醒，糖尿病患者一旦发现任何足部问题，都必须及时前往医院就诊，千万别存侥幸心理，更不要硬扛。一定要接受正规治疗，千万别信偏方。

医生的规范治疗包括对皮肤破损的消毒、清洁治疗、伤口的动态观察与评估；感染的局部清创和抗生素的应用；对于血管病变的扩血管药物治理以及应用外科或介入手段的血管重建治疗等。根据糖尿病足发展的不同阶段，也可选择各种外科手术方法，采用单一或联合应用的方案进行治疗。

（全媒体记者周洁莹 通讯员彭逢美、朱钦文）