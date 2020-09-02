食堂也是遏制浪费的重要一环

眼下，厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风，但媒体调查发现，校园食堂里的“光盘行动”还远未达到预期效果。有老师表示，“孩子们剩的饭菜常能装一小桶”，如此情景令人唏嘘。

遏制食堂浪费，何以堵在“最后一米”？调查显示，除了部分学生节约意识淡薄、挑食习惯难改外，饭菜不好吃也是重要原因。有的食堂习惯烹饪“大锅饭”，仅以“能吃”为标准；有的食堂美其名曰为学生提供营养套餐，可不仅配菜没的选，饭量菜量都是“一刀切”；更为常见的是，不少选餐档口的菜色几乎一年四季不换样……种种做饭上的“不走心”，给“规模性”浪费提供了空间。

食堂往往要“包办”全校餐食，若每人每顿浪费一点，加在一起可不是个小数目。遏制浪费之风，学校除了要引导学生养成科学健康的饮食习惯，也要站在学生的角度做出必要改进。美味不必山珍海味，家常便饭也能可口。一方面，对剩下的饭菜做适当分析，以此调整菜肴、优化口味。另一方面，在供应端提质增效，无论是菜品种类，还是主食供应，给学生更多选择。眼下，有高校食堂推出了“一毛钱米饭”供学生“酌量”购买，也有学校以奖励水果、酸奶等方式激励“光盘行动”。用心把食堂做好，把套餐做精，反对浪费也便有了新的突破口。

从供给侧入手推动减少浪费，旨在塑造一种厉行节约的正向循环。这意味着，我们不仅要看到浪费的现象，更要去综合考量餐食背后的每一个环节。对很多人来说，如今就餐已不仅仅是为了饱腹，更要求营养搭配、美味可口，照顾好“胃”也得满足“舌尖”。在这方面，一般餐饮企业在营收压力下，会为了回头客和好口碑多花心思，而学校、单位的食堂一定程度上缺乏竞争，在提高餐食品质上缺乏动力，因而有必要加加压，多做一些改进，也是遏制浪费的重要一环。