家庭药品浪费亟待有力遏制

眼下，崇尚节约，珍惜每一粒粮食，杜绝餐饮业浪费之风在全国迅速掀起，广大群众纷纷响应。然而除餐饮业之外的其他浪费现象也不少，比如家庭药品浪费现象也很惊人，每个人都感同身受。

几个月前，我一直不停流鼻涕，打喷嚏，去看医生，经诊断是鼻炎，医生各开了三盒药，花了三四百块钱，真是药到病除，刚吃了五分之一就好了。有道是“是药三分毒”，既然病好了，剩下的那几大盒药还吃不吃？又去咨询医生，医生说，既然病好了，那就不用吃了。如今剩下的那几大盒药一直放着，而随着时间的推移，其药效也在一天天降低，直到过期扔掉的那一天。

由此想到十几年前，在小区门口有一家诊所，每次自己或带家人去诊所看病时，那个女大夫总会给我一个个小纸袋，里面分别装有相应剂量的药品，纸袋上分别写明了服药的方法和时间，等这些小份药吃完了，病也就好了。而如今那个诊所早不在了，此时此刻，很怀念往昔“吃多少，买多少”的售药模式，这种方式，不仅节约资源，替患者着想并省钱，更重要的是杜绝了剩下的过期药品乱扔乱弃对环境的影响，可谓一箭三雕。

那么现在的药品为什么不拆开小份卖呢，难道国家有规定禁止？其实，国家一直在鼓励药物拆零销售，笔者专门查了一下，早在2000年的《药品经营质量管理规范》中，就有关于药品拆零销售的说明。2013年的新版规范中明确要求“药店要设置拆零专柜，并配备消毒棉球、药品袋子、剪刀等；拆零销售应当使用洁净、卫生的包装，包装上注明药品名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期以及药店名称等内容；负责拆零销售的人员经过专门培训；拆零的工作台及工具保持清洁、卫生，防止交叉污染；提供药品说明书原件或小印件”等等。

看来，一些药品可以小份卖，国家也有规定，虽然有些麻烦，但这样做既可以节约资源，杜绝过度包装和药品浪费，患者也期待，关键是执行力不到位。希望这个问题能引起有关部门重视，使“药品拆开小份卖”这一利国利民的好做法早点回来。