新冠疫情背景下 免疫力已成第一竞争力

一场突如其来的新冠疫情给全球都带来了严重的损失和教训，免疫力成为了第一竞争力。免疫力大多来自于营养，来自于肠道菌群的平衡。

我是一名外科医生，也特别关注营养问题，更新营养理念是当前面临的一个重要问题。原来医学界一直把营养作为辅助治疗疾病的内容，实际上营养就应该是治疗，而且现代医学应该把营养提升到一线治疗地位上，它和手术、放疗、化疗，以及药物治疗是并重的另外一种治疗方法。

吃饭不仅是为了饱腹

营养状态决定患者的免疫力

社会发展到今天，吃饭已不是为了填饱肚子了，很多人没有意识到营养不良的后果不仅仅是生理的问题，还是心理的、社会的、经济的问题。它不仅影响当下，还会影响未来。我们吃一顿饭不是单纯为了饱腹，而是为十年之后的健康。对婴幼儿更是如此，孕妇在妊娠期间的营养状况决定这个孩子一生的健康，所以不仅影响孕妇也影响后代和家庭。

其实，营养治疗不但没有浪费钱，而且显著节约了医疗费用。营养治疗可以缩短住院时间，节约医疗费用幅度高达21%。在营养上投入1元钱，可以在治疗方面节省52元。在美国2020年刚刚发布一个报告中显示，有五种疾病营养治疗为美国每年直接节约医疗费用（不含间接）5.8亿美元。这是非常可观的数据。

对患者而言，营养状态是重要的生命体征。决定机体免疫力、疾病是否发生、如何发展、向何处转归、治疗效果好坏、生存时间长短、医疗费用的高低等一系列的问题。

营养诊断 是营养治疗的前提

当你走进医院，医生问你：您最近吃饭怎么样？您最近体重是否下降？您最近体力是否下降？那你一定是遇到了一位优秀的医生。

大家可能认为医院是营养治疗的场所、是营养不良发生最低的地方。恰恰相反，在地球上许多地方，营养不良率发生最高的场所就是医院，而不是贫民窟，住院患者是营养不良发生率最高人群。因为在全世界的医院中，患者是健康最脆弱的人群，不仅发展中国家，发达国家也是如此。甚至加拿大国家营养不良工作小组报告发现，患者出院之后，营养状况比入院时更差。

重视营养治疗的前提是要重视营养诊断。通过甄别来发现需要营养治疗的人群。

患者入院时，营养最大来源是膳食，所有营养素，除了维生素D可以从阳光输送以外，没有任何一种营养素是不需要通过口腔或呼吸道进去的，所以膳食非常重要。

我们知道，膳食调查非常困难，为此，我们发明了一个简单的办法，三种模式：清流、半流和普食。如果天天吃的是流质饮食，说明营养状况很差，老年人营养状况越来越差的很大原因是越吃越软、越吃越稀。如果固体食物多，基本营养没问题。

目前，全世界都在推崇三级营养诊断。

中国：营养筛查、营养评估、综合评价。

美国：营养筛查、营养评估、诊断。

欧洲：营养筛查、营养评估、延续评估。

这里也包括观察，营养不良病人常常合并心理障碍，难打交道的人、性格古怪的人一定是有营养问题，包括他的肠道益生菌失衡，我不是玩笑。但凡很难相处的、性格古怪的人，一定可以从营养上找到答案。他要么是某一种营养素缺乏，要么是某一种营养素太多，一定能找到理由。

营养治疗做得好 治病疗效往往也会好

膳食是营养的基础，一日三餐都吃好，健康就不会有太大问题。如果每天三顿饭都吃不好，天天喝益生菌、营养液、保健品也没用。营养补充剂不能替代食物，只是在营养不足时作为补充，喝营养液不能替代三顿饭。

吃好最主要的是平衡膳食，就是荤素搭配。食物多样性尤其重要，比食物的量更为重要。

多样性表现在几个方面：一是食物种类多样性，每天最好吃20种食物，每周至少吃30种食物，如果想健康，要高于国家推荐的标准；二是产地，有意识吃一点外地来的食物，不要老是吃当地食物。要有意识地吃外地产的，包括国外的食物，避免一地土壤缺少某种营养素的缺陷；三是不要吃同一种颜色食物，食物颜色要五光十色、丰富多彩；四是不多不少，适量摄入。

临床营养学是临床医学的核心部分，营养治疗是治疗一切疾病的基础。所有的其他治疗，手术、放疗、化疗都必须基于一个前提条件，即良好的营养状况。

病人治疗效果好的，并不是手术比别人做得有多么高超，也不是放疗、化疗比别人做得高超，最简单的事实就是营养治疗做得好。特别强调，营养治疗的重点在社区医院、在基层医院，而不是在三级甲等医院。

患者的教育比营养治疗更为困难，我充分体会到这一点，病人要求赶快手术，一天都不能等。但需要营养治疗，就得反复讲营养的重要性，还不一定能听进去。

关于营养方面的几个误区

1.营养是否促进肿瘤生长？

答：不会！营养好了，只会杀伤肿瘤。

2.素食更好？

答：现在很多人在宣传素食，当然选择什么是你的自由，其实，荤素搭配是最好的。

3.是否需要忌口？

答：实际上不需要忌口。

4.能否偏食？

答：偏食是一种遗传病，家里有一个偏食的，后代一定有偏食的，偏食是非常不好的习惯。平衡膳食，非常重要。

5.能否饿死肿瘤？

答：很多人觉得不吃，把肿瘤饿死。其实，死的是自己，肿瘤只会在人体死亡之后才会死掉，所以饥饿不会饿死肿瘤，只会饿死自己。

再说两个关于营养补充容易忽视的方面，第一：口服营养补充。老年人长期慢性的代谢消化性疾病患者，一定要坚持口服营养补充，就是在三餐饮食基础上，用肠营养液或特医食品来补充日常膳食不足部分，口服营养补充。第二：营养护理。很多人把护士看得没有医生那么重要，但在营养领域、营养治疗上，护士不是旁观者，护士不是参与者，而是领导者。

借用阿基米德2300年前说的一句话：“给我一个支点，我可以撬动地球。”实际上营养也是这样一个支点，以营养为支点，可以撬动整个人类的健康，可以撬动整个国民的健康。因为营养好了。

文/石汉平（首都医科大学附属北京世纪坛医院胃肠外科主任、首都医科大学肿瘤学系主任）