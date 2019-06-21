鸡尾酒疗法治早泄
案例：一次门诊中，患者刘先生说，近1年时间，每次性生活时，他从插入到射精，抽动不足10次就想射，根本无法控制，看了很多门诊，效果都不理想。辗转到了东直门医院男科，仔细分析了他的病情后，我对他说：你这个病比较复杂，可以让我们试试鸡尾酒疗法，或许能取得意想不到的效果。
根据小刘的情况，我给他开出了以下几类处方：1.性生活指导；2.西药一盒；3.中药水煎服。经过3个疗程的规律治疗，小刘终于摘掉了“快枪手”的帽子。
作为男科医生，我们不得不给广大早泄患者朋友泼一盆冷水。不论中医还是西医，在早泄的治疗上，往往面临束手无策的尴尬境地。这是因为影响男性射精时长的因素很多，包括且不局限于遗传倾向，较差的整体健康状况，如肥胖、甲状腺激素失调，还有情绪问题和压力，以及带来精神创伤的性经历等。
而鸡尾酒疗法，最早是医学家为艾滋病患者量身定做的治疗方案。我把它用在早泄的临床治疗上，调制出一套包括药物和非药物在内的治疗方案。
药物治疗包含西药和中药两个方面，即在辨证论治的基础上通过平时服用疏肝、活血、补肾类的中药来改善局部及全身状况；在性生活开始前加用必利劲，同时亦可选择性的配合使用万艾可、他达拉非等，以提高性体验。
非药物治疗包括适当增加性生活频率以达到延长性生活时间，逐渐增强患者自信的目的；长期分居两地的性伴侣，则建议男方在性生活之前通过自慰等方式，提前“卸载”积攒已久的精液，做到“轻车上阵”；同时，给予性伴侣双方以性生活技巧指导及性心理辅导，减轻患者精神上的负担。
男性的性心理往往比女性更脆弱，一旦被扣上早泄的帽子，病耻感和自卑感便随之而来，若症状长期不能得到缓解，更会造成恶性循环。
在临床治疗过程中，熟练运用早泄的鸡尾酒疗法，多管齐下，以疗效为前提，灵活地将中药、西药、心理治疗和行为疗法等多种手段综合应用，对于疗效的提高、症状的改善及生活质量的提升等，都能起到令人满意的效果。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn