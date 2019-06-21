案例：一次门诊中，患者刘先生说，近1年时间，每次性生活时，他从插入到射精，抽动不足10次就想射，根本无法控制，看了很多门诊，效果都不理想。辗转到了东直门医院男科，仔细分析了他的病情后，我对他说：你这个病比较复杂，可以让我们试试鸡尾酒疗法，或许能取得意想不到的效果。

根据小刘的情况，我给他开出了以下几类处方：1.性生活指导；2.西药一盒；3.中药水煎服。经过3个疗程的规律治疗，小刘终于摘掉了“快枪手”的帽子。

作为男科医生，我们不得不给广大早泄患者朋友泼一盆冷水。不论中医还是西医，在早泄的治疗上，往往面临束手无策的尴尬境地。这是因为影响男性射精时长的因素很多，包括且不局限于遗传倾向，较差的整体健康状况，如肥胖、甲状腺激素失调，还有情绪问题和压力，以及带来精神创伤的性经历等。

而鸡尾酒疗法，最早是医学家为艾滋病患者量身定做的治疗方案。我把它用在早泄的临床治疗上，调制出一套包括药物和非药物在内的治疗方案。

药物治疗包含西药和中药两个方面，即在辨证论治的基础上通过平时服用疏肝、活血、补肾类的中药来改善局部及全身状况；在性生活开始前加用必利劲，同时亦可选择性的配合使用万艾可、他达拉非等，以提高性体验。

非药物治疗包括适当增加性生活频率以达到延长性生活时间，逐渐增强患者自信的目的；长期分居两地的性伴侣，则建议男方在性生活之前通过自慰等方式，提前“卸载”积攒已久的精液，做到“轻车上阵”；同时，给予性伴侣双方以性生活技巧指导及性心理辅导，减轻患者精神上的负担。

男性的性心理往往比女性更脆弱，一旦被扣上早泄的帽子，病耻感和自卑感便随之而来，若症状长期不能得到缓解，更会造成恶性循环。

在临床治疗过程中，熟练运用早泄的鸡尾酒疗法，多管齐下，以疗效为前提，灵活地将中药、西药、心理治疗和行为疗法等多种手段综合应用，对于疗效的提高、症状的改善及生活质量的提升等，都能起到令人满意的效果。▲