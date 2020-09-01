第二届“我劝爸爸戒烟”主题征文征画评选在京揭晓

8月31日，由中国控制吸烟协会主办、中国少年报承办、辉瑞中国支持的“关爱家庭健康，劝导爸爸戒烟”暨第二届“我劝爸爸戒烟”主题征文征画评选揭晓发布会在京举行。

二手烟已成为儿童呼吸健康“头号杀手”

广州呼吸疾病研究所发布的《儿童呼吸健康科普白皮书》显示，14岁以下儿童发病率最高的是呼吸系统疾病，占比达51.87%。导致儿童呼吸系统疾病的室内环境问题主要有三大因素，位居第一的是二手烟，占比38.30%；位居第二的是三年内家里有过装修，占比30.11%；位居第三的是烹调油烟，占比23.50%，不难看出，二手烟已成为影响儿童呼吸健康的“头号杀手”。

活动主办方中国控烟协会副会长廖文科介绍，烟草对青少年的危害，应该引起家长们的高度重视，尤其是二手烟。因疫情原因，现在很多学生在家上课，如果家长在家吸烟，对孩子健康伤害是非常大的。而且爸爸吸烟，对子女会产生负面的示范效应，增加子女未来吸烟的概率。发起“劝爸爸戒烟”征文征画的目的就是为了提高家庭成员对烟草危害的认识，让青少年更加了解科学的戒烟方法，劝导爸爸及家庭其它成员积极戒烟，给孩子们一个健康的成长环境。青少年参加这一个活动，也有利于他们了解吸烟有害健康的知识，树立控烟的意识，自觉远离烟草。

“二手烟的危害绝不亚于一手烟。”控烟专家、新探健康研究中心副主任姜垣介绍，有研究证实，烟草燃烧过程中许多化合物在二手烟中的释放率比一手烟还高，如一氧化碳，二手烟是一手烟的5倍，焦油和烟碱是3倍，氨是46倍，亚硝胺(强烈致癌物)是50倍。

姜垣指出，父母任何一人吸烟，儿童患上呼吸道疾病、下呼吸道疾病和喘息性疾病的风险均高于父母不吸烟的儿童，且儿童患呼吸系统疾病的次数随吸入二手烟的增加而增加。

电子烟甲醛浓度比室内空气含量高数十倍

北京医院呼吸与危重症医学科副主任医师周为介绍，央视3.15的调查实验数据显示，电子烟烟雾中甲醛浓度比室内空气中甲醛最高浓度要高出数十倍，乃至上百倍。烟雾中还检测出大量丙二醇和甘油，其在加热之后，对呼吸道会产生强烈的刺激。

“电子烟有四大危害。” 周为指出，一是大多数电子烟和普通烟草一样含有尼古丁，尼古丁容易导致成瘾，且对胎儿发育有害，对20岁及以下的人的脑部发育带来损害。二是电子烟含有有害气溶胶。这种气溶胶里含有害的化学物质和重金属。三是电子烟的电池可能发生故障，有灼伤手部、脸部等风险。美国疾控中心指出，已有儿童和成年人吞食、吸入烟液或皮肤、眼睛接触烟液，造成中毒。四是一些商家会推出多种口味的电子烟，以吸引低龄烟民，会让更多青少年加入电子烟烟民行列。

而且，目前还没有科学证据说明电子烟可以帮助戒烟，世界卫生组织也不建议将电子烟作为辅助戒烟工具。让自己和家人远离烟草伤害最好的方法，就是选择科学的方法戒烟。

戒烟成败关键看是否采取科学戒烟法

吸烟容易戒烟难，戒过烟的人都说难，戒烟真的难到戒不掉吗？北京朝阳医院戒烟门诊负责人梁立荣指出，戒烟并非烟民认为的那么难，是他们大多数没有找到科学的戒烟方法。

梁立荣介绍，烟草中导致烟草依赖的主要物质是尼古丁，其药理学及行为学过程与其他成瘾性物质类似，如海洛因和可卡因等。当尼古丁被吸入体内时，会促使大脑释放让人心身愉悦的多巴胺，时间长了，就会形成烟草依赖，进而成瘾。

吸烟成瘾是一种慢性疾病，国际疾病分类（ICD-10）编码为F17.2，称为烟草依赖，常表现为躯体依赖和心理依赖两个方面。躯体依赖表现为，在停止吸烟或减少吸烟量后，吸烟者会产生一系列不易忍受的戒断症状，包括对吸烟的渴求、焦虑、抑郁、不安、唾液腺分泌增加、注意力难以集中、睡眠障碍等，部分戒烟者还会出现体重增加。

梁立荣说，“一般情况下，戒断症状可在停止吸烟后数小时内开始出现，在戒烟最初14天内最为强烈，之后逐渐减轻、消失。大多数戒断症状持续约1个月左右，部分患者对吸烟的渴求可能会持续1年以上。”一项对长期戒断率的分析结果显示，未经任何戒烟治疗的尝试戒烟者6个月的长期戒断率仅为3%-5%，最终能够戒断成功的人大多数都要花10～14次的尝试。

“烟草成瘾性仅次于海洛因和可卡因，因此凭毅力‘干戒’难以成功。”梁立荣介绍，目前国内外多部权威指南推荐的一线戒烟药物包括尼古丁替代疗法、盐酸安非他酮和伐尼克兰，新一代戒烟药伐尼克兰，因为具有既能减少吸烟需求，又能减轻戒断症状的双重疗效，所以戒烟成功率最高，一般一个疗程（12周）就能见效。

“各年龄段戒烟均有益处，吸烟者与不吸烟者相比，平均寿命约减少10年，60、50、40 或 30 岁时戒烟可分别赢得约 3、6、9 或10年的预期寿命。”梁立荣提醒公众，尤其是准爸爸们戒烟越早，孕育健康宝宝的几率就越高。

“现在随着电子烟的流行，对青少年吸烟产生了新的诱惑，给控烟带来新的挑战。青少年处在生长发育阶段，身体比较稚嫩，对烟草伤害的抵抗力较差，青少年吸烟比成年人吸烟的危害更大。因此，吸烟的爸爸们应该尽早行动起来，戒掉香烟，给孩子们做个好榜样。中国控烟协会将持续推动此项活动，通过不断创新思路，增强活动对青少年儿童的吸引力，吸引更多的学校和学生参加，推动家庭无烟建设。” 廖文科补充道。