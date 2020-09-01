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全球累计新冠确诊病例超2500万美国近600万

2020年09月01日09:44 来源：光明日报

　　全球数据

　　世界卫生组织：截至欧洲中部时间30日12时47分（北京时间18时47分），全球确诊病例较前一日增加265888例，达到24854140例；死亡病例增加5361例，达到838924例。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间31日8时08分，全球新冠确诊病例达25099237例，死亡病例为844283例。美国是累计确诊病例和累计死亡病例最多的国家，累计确诊5992401例，累计死亡183034例。

　　新闻事件

　　约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间30日2时28分（北京时间30日14时28分），全球累计确诊病例超2500万，达到25009250例。

　　匈牙利新冠疫情防控中心官网30日数据显示，该国过去24小时新增确诊病例292例，创下自疫情暴发以来单日新增病例数新高。匈牙利政府30日发表声明说，匈牙利中小学及幼儿园的开学计划不变，中小学及幼儿园将于9月1日开学，公共教育机构开学前的新学期工作部署会议可改为线上举行。

　　俄罗斯30日的新冠疫情数据显示，该国每周新增治愈病例数已连续11周超过当周新增确诊病例数，但新冠病毒基本传染数略有升高。从7月14日至8月29日，全俄新冠病毒基本传染数一直在小于或等于1的区间波动，30日这一数值升至1.03。在传染病防控中，这个数值低于1意味着疫情传播在减弱。全俄新冠病毒基本传染数上一次超过1是在7月13日。

　　涉华动态

　　中国抗疫医疗专家组29日来到几内亚首都科纳克里的中几友好医院实地考察，与医院相关专家开展座谈交流，介绍中国抗疫经验，现场指导医院疫情防控工作。专家组还走访了中国援几医疗队驻地，为医疗队开展新冠防控救治培训，督导医疗队自我防疫措施落实情况。

　　（新华社北京8月31日电）

(责编：许心怡、崔元苑)


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