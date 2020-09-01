国家卫健委：建议每天烹调油摄入量不超过25克

记者从国家卫健委了解到，2020年9月1日是第14个“全民健康生活方式日”，9月1日至9月30日国家卫健委将开展2020年全民健康生活方式宣传月活动。

本次宣传主题为“健康要加油，饮食要减油”。此外，国家卫健委还发布了十条减油宣传核心信息：

(一)油是人体必需脂肪酸和维生素E的重要来源，有助于食物中脂溶性维生素的吸收利用，但摄入过多会影响健康。

(二)植物油和动物油摄入过多会导致肥胖，增加糖尿病、高血压、血脂异常、动脉粥样硬化和冠心病等慢性病的发病风险。

(三)建议健康成年人每天烹调油摄入量不超过25克。

(四)烹饪时多用蒸、煮、炖、焖、凉拌等方式，使用不粘锅、烤箱、电饼铛等烹调器，均可减少用油量。

(五)家庭使用带刻度的控油壶，定量用油、总量控制。

(六)高温烹调油、植物奶油、奶精、起酥油等都可能含有反式脂肪酸。要减少反式脂肪酸摄入量，每日不超过2克。

(七)少吃油炸香脆食品和加工的零食，如饼干、糕点、薯条、薯片等。

(八)购买包装食品时阅读营养成分表，坚持选择少油食品。

(九)减少在外就餐频次，合理点餐，避免浪费。

(十)从小培养清淡不油腻的饮食习惯。(记者王秉阳)