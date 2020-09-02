日常饮食“减油”的十大核心信息

2020年9月1日是第14个“全民健康生活方式日”，为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》和《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》有关要求，深入推进以“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，重点开展“减油”主题宣传，广泛倡导饮食减油理念，传播减油核心信息。此次“全民健康生活方式日”的宣传主题是：健康要加油，饮食要减油。以下是关于“减油”的十个核心信息：

1.油是人体必需脂肪酸和维生素E的重要来源，有助于食物中脂溶性维生素的吸收利用，但摄入过多会影响健康。

2.植物油和动物油摄入过多会导致肥胖，增加糖尿病、高血压、血脂异常、动脉粥样硬化和冠心病等慢性病的发病风险。

3.建议健康成年人每天烹调油摄入量不超过25克。

4.烹饪时多用蒸、煮、炖、焖、凉拌等方式，使用不粘锅、烤箱、电饼铛等烹调器，均可减少用油量。

5.家庭使用带刻度的控油壶，定量用油、总量控制。

6.高温烹调油、植物奶油、奶精、起酥油等都可能含有反式脂肪酸。要减少反式脂肪酸摄入量，每日不超过2克。

7.少吃油炸香脆食品和加工的零食，如饼干、糕点、薯条、薯片等。

8.购买包装食品时阅读营养成分表，坚持选择少油食品。

9.减少在外就餐频次，合理点餐，避免浪费。

10.从小培养清淡不油腻的饮食习惯。

来源/“健康中国”微信公众平台