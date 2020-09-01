盒马水贝店将重新营业 深圳门店中“最高防控级别”

记者31日从盒马获悉，曾出现促销员和员工疫情感染个例的盒马深圳水贝店将于明日(9月1日)线上线下重新营业。水贝店所在的罗湖水贝IBCMALL也已于8月30日全面复工复市。

8月14日晚，深圳卫健委通报，深圳盒马鲜生水贝店某品牌促销员在广东汕尾市陆丰被确诊为新冠肺炎。15日清晨，盒马宣布深圳21家门店暂停营业。进行门店全面消杀，同时为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。

深圳卫健委8月20日通报，除首发确诊病例在水贝店的两位密切接触者为无症状感染者之外，盒马其他员工、货品、环境、仓库样本的核酸检测结果全部正常。

8月27日，深圳首批10家盒马门店恢复营业；8月29日，又有10家门店恢复营业。水贝店是最后一家恢复营业的门店。

盒马介绍，盒马水贝店从商品、人员、店内环境、冷链仓库进行多轮全方位的核酸检测，除疫情事发时的确诊病例，其他检测结果均为阴性。是所有深圳门店中进入“最高防控级别”。

据盒马广东区域营运总监林桂福介绍，水贝店采用人、货、场全方位防控：所有上岗员工必须经核酸检测且结果为阴性，新入职员工也如此，检测结果7天有效，才会入职；商品上，货物到店之前，会使用消毒液对外包装消毒，每一件货品都纳入全链路溯源体系；场所上，消毒设备每隔4个小时会有一次擦试，卖场地板会有每隔2个小时一次消毒。每个档口工作人员使用的器具，每隔2个小时也有一次消毒。确保整个购物场所的安全。

据了解，8月30日上午，水贝店所在的罗湖水贝IBCMALL，经过严格的人员核酸检测、卫生消杀、复工验收等程序，确认人货场质检全部合格，写字楼和商业裙楼已全面复工复市。(记者 许青青)