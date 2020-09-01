你会贴膏药吗？记住这三步

膏药是家庭中常用的一种外用制剂，具有使用便捷、价格低廉、疗效显著等特点。当身上酸痛不已的时候，很多患者都会选择给自己的身上贴上膏药，但却并不知道膏药贴多长时间合适，往往一贴就是两三天，以为能达到持续的效果，其实这种行为是错误的，很可能会造成局部皮炎等等，那么膏药一般贴多长时间合适呢？外贴膏药虽简单易行，但其中的学问却不少，今天就和大家聊聊贴膏药的那些事儿。

第一步：选药要对症 每种膏药都有其独特的药理作用，不可随意“通用”。很多人都认为，膏药相比口服药安全多了，贴不好也贴不坏，在使用膏药贴的时候也就不会那么谨慎。只要描述的对症，就会抱着试试看的态度使用。很多时候在膏药的作用下，疼痛也确实得到了缓解。可正是这样，真正的病情就被掩盖了。

因此，在贴药膏前，最好先咨询医生，根据病情对症下药，不要自行滥用膏药，否则不仅起不到效果，还耽误了最佳治疗时机。

第二步：方法要正确 在贴膏药前，应先用热毛巾将患处或穴位处的皮肤擦净拭干，然后再贴。同时，尽可能避开汗毛较多的地方，否则不仅粘贴不紧，还会在揭时常带起汗毛引起疼痛。

冬天气候寒冷时，橡皮类膏药往往不易粘贴，这时可将膏药贴好后再用热水袋敷一下，以便粘贴牢固。烘烤方法也有讲究，如使用黑膏药类膏药，应先将膏药放在酒精灯、蜡烛等微火上加温或将其漂浮在开水上面软化，等烘烤后的膏药不烫皮肤时再贴于患处。

第三步：有禁忌症者切勿滥用 外贴药膏虽方便，但并非人人适用，应谨慎使用：患处有红肿及溃烂时不宜贴，以免发生化脓性感染。平时运动或劳动时不慎造成肌肉挫伤或关节、韧带拉伤时，不要使用具有活血散瘀作用的膏药。

此外，凡是含有麝香、乳香、红花、没药、桃仁等活血化瘀成分的膏药，孕妇均禁用。尤其孕妇的脐部、腹部、腰骶部都不宜贴膏药，以免局部刺激引起流产。如果贴膏药后局部皮肤出现丘疹、水疱、自觉瘙痒剧烈，说明对此膏药过敏，应立即停敷，并进行抗过敏治疗。

文/李晖（北京中医医院）