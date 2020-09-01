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防浪费 天津禁设最低消费

2020年09月01日08:24 来源：人民网－人民日报海外版

本报天津电 （记者扎西）记者日前从天津市政府新闻办召开的“厉行节约、反对浪费”新闻发布会上了解到：《天津市餐饮行业制止餐饮浪费行为规范（试行）》于近期发布，将对餐饮经营者提出执行节约用餐提醒提示制度、提供小份餐食的可选服务、主动为消费者提供剩食打包服务、明示菜品份量，主动提示适合消费者人数的用餐量，杜绝诱导超量点餐、加强员工职业道德培训，做好内控管理、禁止设置最低消费等6条具体要求。

天津市商务局副局长李宏表示，上述要求是以2014年商务部出台的《餐饮业经营管理办法》为依据，同时结合多年来，餐饮行业普遍倡导、各餐饮企业普遍自觉执行的一贯做法。下一步，天津还将根据餐饮企业执行情况和实际需要，不断进行修订完善。

在新闻发布会上，天津市餐饮行业协会针对“坚决制止餐饮浪费行为”，向协会各会员单位、各餐饮企业下发了《制止餐饮浪费行为倡议书》，号召市民积极践行“光盘行动”，自觉抵制“舌尖上的浪费”。

《制止餐饮浪费行为倡议书》建议，餐饮企业要积极增添小份菜，引导消费者适量点餐。其中，承接婚宴、寿宴的企业，要对提供顾客的宴会菜单重新进行审核，调整超量菜品；承担自助餐服务的企业，要大力倡导消费者适量取餐，对超量剩菜、剩饭的个人给予有效处理。

(责编：李轶群、许晓华)


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