年轻人青睐代糖产品 健康与美味的需求真能兼得吗？

打开便利店的冷饮柜，一只手在“肥宅快乐水”和“无糖苏打水”之间犹豫不决。对比了包装背面的热量表后，最终这只手取走了标注着“无糖”的饮料。

这个夏天，“无糖”“代糖”“0热量”成为影响年轻人选购食品时的关键词，市面上出现了以此为招牌的饮料、酸奶、零食等各类产品，给消费者带来了远超以往的更多选择。在科学观念普及的影响下，不少人认识到过多食用糖的危害，比如会导致肥胖、衰老等，无糖产品精准地捕获了年轻人既想健康又舍不得美味的心态。

这届年轻人想“鱼和熊掌兼得”的需求带动了无糖市场的繁荣。但糖真的是洪水猛兽吗？代糖产品真的健康吗？长期食用代糖产品是否会带来副作用？

“恐糖”下万物皆可代糖化

张婷菲是一个关注身材、相信科学的90后姑娘，平时常常阅览健康类公众号。她看到不少文章里都写到了糖的危害，一些常见食品里的含糖量的数字“吓”到了她，一瓶可乐的含糖量竟然相当于十几块方糖，一些喝起来不太甜的饮料里竟然也有不少糖。

之后她看到“糖”就有一种本能的抗拒，但和小姐妹聚会时怎能没有奶茶？她发现常喝的奶茶店推出了“0糖低卡甜菊糖”“三分甜”等关于调整糖品类和数量的选项，这深得她心。

“白开水是喝不下去的，但身体不允许我再喝甜饮料了。”对于男生樊明来说，打游戏时的“标配”是一瓶甜丝丝的冰汽水或茶饮料，这也是不少网吧里销售量靠前的饮料。后来，他胖了30斤，体检也查出了尿酸偏高。

樊明舍弃不了碳酸汽水那股直冲嗓子眼的刺激感，所以一直在寻找代替品，市面上爆发性出现的各类无糖汽水恰好迎合了他的需求。他说：“味道肯定不如有糖的那么好喝，但也可以接受了。”

无糖并不意味着不甜，而是把各种代糖当作甜味剂来满足口感。根据我国《预包装食品营养标签通则》的规定，食品中的糖含量少于0.5g/100g(固体)或100mL(液体)，即可标注为“无糖食品”。

以饮料为例，如果想完全追求健康，白水是当之无愧的正确选择，但如果又舍弃不掉甜味的诱惑，带有甜味的无糖饮料成为年轻人退而求其次的选择。

过去，无糖饮料只有少数几款，其中某款没有添加糖的茶饮料因口味偏苦而购者寥寥。从去年开始，各类无糖饮料层出不穷，可口可乐公司旗下的“三剑客”可乐、雪碧、芬达均推出了无糖产品，老品牌康师傅推出了无糖冷泡绿茶，元气森林等新兴饮料品牌因为主打无糖而在市场上迅速有了一席之地。

记者在一家便利店做过不完全统计，可供选择的无糖饮料有近10种选择，包括气泡水、茶饮、奶茶、酸奶等，这些产品均在显著位置标注了“0卡”“无糖”等字样，吸引人们关注。

这些产品使用了什么代糖？配料表给了答案：无糖可口可乐使用的是阿斯巴甜，元气森林使用的是赤藓糖醇，喜小茶使用的是赤藓糖醇和三氯蔗糖。

精准洞察需求快速发展

喜欢健身的柴娜几年前在健身圈发现了很多人对无糖产品的需求，“我们常说减肥需要管住嘴迈开腿，其中管住嘴更为重要，他们是既对立又融合的一个群体，想要一些低碳水低糖又美味的产品。”市面上可以买到纯全麦的面包，但评论往往是“我知道它很健康，但我吃不下去，对不起”。

后来，柴娜的父亲不幸罹患癌症，加之家里也有40年糖尿病史的亲人，这促使她创办了健康手作烘焙Fit Foodie，用亚麻籽粉、椰子粉为原料进行烘焙，使得面包口味和健康兼备，在网上销售不错。

后来，她的顾客群体越来越多样：想减肥的学生、不想让孩子吃太多糖的家长、糖尿病患者、需要控糖的孕妇，“有很多女生认为抗糖可以减缓衰老，虽然并不确定两者的关联关系，但这已足够吸引女性购买”。

另一方面，柴娜认为近几年代糖技术的提升促进了产品丰富。木糖醇是不少人第一有印象的代糖，这些年市面上出现了天然甜味物质赤藓糖醇等多种代糖，口味上有很大的改善，这也促进了不少人选用代糖产品。

另一款人气品牌元气森林因主打零脂、零糖、零卡而被人关注，被誉为饮料行业内的搅局者。来自阿里的数据显示，2019年天猫6·18，元气森林共卖出226万瓶饮料，拿下了水饮品类的第一名；2019年“双十一”，元气森林在全网销量中排名第二，打败了可口可乐、百事可乐等洋品牌饮料；2019年全年，元气森林销售额超过7亿元。

作为一家创业仅4年的本土饮料品牌，元气森林有关负责人告诉记者，他们在创业前曾做过市场调研，调研发现：一是中国的肥胖人群在不断增长，肥胖会对身体造成很大负担，影响健康；二是 “健康中国”合理膳食专项行动也特别提出，“鼓励消费者减少蔗糖摄入量。倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖”。

在研发时，他们会经常反复询问几个问题，“你会不会一次喝完一瓶”“你自己会不会买”“你自己会不会一直喝”。同时，元气森林通过市场、渠道、销售等方面调研，将这些问题和调研量化为具体的数据，根据这些数据调整经营动作。

元气森林认为自己的核心竞争力在于：对用户需求的精准洞察以及满足用户需求的品质实力和创新能力。和传统饮料企业不同，互联网企业重视数据的收集、分析，随数据变化调整发展，元气森林的每款产品从研发到生产，都是经过上百次的口味盲测。

摄入无糖产品仍须有度

无糖类产品销售火爆，但仍有人担心，长期使用代糖产品是否对身体健康有好处？

元气森林有关负责人解释了选用“赤藓糖醇”作为代糖的理由：赤藓糖醇是通过玉米淀粉原料酵母发酵而产生的天然甜味物质，进入人体后不参与人体血糖代谢，不产生热量。该负责人介绍，国家市场监管总局与中国食品科学技术学会编写发布了《《食品安全风险解析》汇编(2014-2018年)》，按照标准规定合理使用甜味剂是安全的。

“没有任何欲望的满足是不需要付出代价的。”中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红表示。过去不少人对甜产生了依赖和喜好，如今年轻人的健康意识提高了，他们处在理性和本能抗争的矛盾状态，所以代糖类产品非常火。

但长期食用代糖对健康的影响需要提醒人们注意。比如，阿斯巴甜属于二肽型甜味剂，一些研究提示，它可能会干扰氨基酸代谢，影响到神经递质平衡，例如影响大脑中儿茶酚胺类物质的水平，使神经系统过度兴奋，从而不利于人体的抗焦虑抗抑郁功能。她在其公众号的文章中表示，从机理上来说，甜味剂让人感觉到甜味，却不能引起血糖的相应增加，属于对人体代谢系统的“欺骗”，这种长期多次的欺骗，容易造成代谢调控机制的紊乱。

“不要因为里面‘没有真正的糖’，就纵容自己对甜味食物和饮料的喜好。”范志红建议，过度嗜好甜味本身，就是一种不健康的饮食行为，接受天然食物的口味，主要从水果、水果干等天然食物中获得甜味，才是合理的方式。（记者 陈璐）