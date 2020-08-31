文俭：学术引领、典型引路 规范互联网医院建设

近日，由中国研究型医院学会互联网医院分会主办、珠海市人民医院承办的首届中国互联网医院大会在珠海召开。

本次大会以“融合聚力，共赢未来”为主题，围绕互联网医院建设的各层面问题进行了深入而热烈的探讨，参会人员包括政策制定者、行业学会协会推动者、医院管理者、互联网医疗从业者等。会议期间同时举办了学会一届二次全委会，成立了青委会及21个研究学组。

中国研究型医院学会互联网医院分会会长文俭提出互联网医院分会要强化服务意识，丰富服务内容，创新服务办法，提高服务质量，提升服务能力，通过服务实现引领和规范行业发展的目的，团结各方，服务各方。希望互联网分会力争当好助力和推动行业发展的“国家队”与“火车头”，坚持“服务、协调、自律、维权、监管”，带领互联网医疗行业开展学术研究，繁荣学术活动，提高学术水平，把分会办成互联网医疗工作之家，办成互联网医疗行业的学术俱乐部。

文俭提出五点建议。第一，公立医院具有雄厚的技术和规范的管理流程， 应加快推动依托于公立医院的互联网医疗发展。 第二，在政府监管服务平台的监管之下，经过积极探索，公立医院的技术和规范管理使互联网诊疗将形成从接诊到康复的全服务链条，未来成为造福百姓的新形势。 第三，随着各级医联体、医共体的发展将会形成区域的互联网医院或互联网医疗集团，将有利于推动医改向更深层次的发展。服务范围将会覆盖到社区、乡村和家庭，将来切实能够实现分级诊疗，资源下沉。一个医联体或一个医共体将来都形成互联网医院的时候，我们国家互联网医院就到了新的层次，分级诊疗和资源下沉是在各个互联网医疗中心的内循环。第四，在互联网医院发展过程当中必然会有竞争、融合和整合。随着融合和整合将逐步形成互联互通、更加顺畅，学科设置更加齐全，特色特点更加鲜明，服务范围更加广泛的新的互联网医疗体系。第五，随着互联网医院的发展，下一步公立医院的功能将实现以现在的医疗为中心向院前预防公共卫生，院中诊断治疗，院后康复康养的方向转变，这将会推动公立医院的改革，公立医院的组织结构、科室设置、管理模式及运行机制将有可能发生巨大的变化。

在引领和规范互联网医院方面， 文俭提出三个方面的设想。

学术引领，学术引领重点要搭好三个平台。

第一，要搭建创新平台，要凝聚各方专家，调动社会力量，围绕互联网医院建设的前沿、热点和难点问题，开展学术研究和技术攻关，拿出先进、实用、好用的成果。

第二、要搭建高品质学术交流平台，继续办好中国互联网医院大会，要把中国互联网医院大会办成一个高品质的学术交流平台，组织行业人员开展主题鲜明，深入广泛的高水平学术交流，建设成为互联网医院领域有权威性的学术交流品牌。

第三，要搭建转换平台，采取多种形式，各种办法，对接企业资本、专家和互联网医院，研究互联网医院管理、诊疗中的问题，推广适用于互联网医疗的新设备、新技术和新的信息系统等等，包括人工智能等等。

规范引导，着眼基础和长远的发展。

规范引导是互联网医院分会下一步重要工作之一。分会将与21个研究组组织开展互联网医院管理理论研究，组织制定互联网医院的标准制度和诊疗规范，逐步推出覆盖互联网医院各方面，医疗以专科的专家共识、临床指南、操作规程和行业标准，规范医疗行为，确保医疗质量，让行业能够健康地发展，这是一个庞大的系统工程，也是个战略工程。

典型引路，汇集行业共识，制定优秀互联网医院标准。

突出研究型医院的特点，发现培养研究型互联网医院和互联网示范医院，制定优秀互联网医院、放心互联网医院的标准，评估推出一批互联网的优秀医院和放心医院，然后进一步组织行业培养示范，树立行业标杆。要组织专家编写大纲教材，培训互联网医院的各类人才，提高互联网医院的管理水平和技术水平。