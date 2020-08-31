新型冠状病毒“二次感染”还可能出现

不久前，香港出现全球首例新型冠状病毒“二次感染”病例，其他国家也相继报道类似病例。首都医科大学附属北京佑安医院感染中心二科主任梁连春日前表示，未来可能还会陆续有“二次感染”情况发生，但人们不必过于紧张，预防“二次感染”跟此前防疫措施一样，人们要在日常生活中做好个人防护，尽可能避免到高危场所，避免接触高危人群。

为何新冠肺炎康复患者会“二次感染”？梁连春表示，首先人们感染新型冠状病毒后产生的抗体持续时间往往不会太长。目前根据既往冠状病毒的感染情况来看，抗体保护期大约在半年到一年之间。同时，也不排除有的人体内产生的抗体在很短时间内就消失了，无法起到有效保护作用，于是发生再次感染。此外，还可能是因为新型冠状病毒发生了变异，比如患者以前感染的是一种毒株，病好之后，又感染了另外一种不同于之前毒株的变异株。

梁连春表示，“二次感染”和“复阳”是两码事。当新冠肺炎康复患者“复阳”时，实际上说明该患者的疾病并未痊愈，而是处于一种慢性携带的状态。出现这种情况的原因有很多，比如检测不到位、没有取到样本，或者是检测试剂的问题；还有一部分人群可能本身就会长期携带病毒，这一点目前还有待研究。

新冠肺炎康复患者“二次感染”，还会发生吗？梁连春表示，这种情况可能还会陆续发生，但概率目前并不好判断。比如我国疫情防控措施比较严格，人们再次发生感染的概率就比较小，但是在一些疫情防控措施相对不太严格的国家，发生概率可能就会高一些。再比如，假设亚洲的毒株和欧洲的毒株不一样，那么亚洲人到欧洲国家时，就有可能发生再次感染。如果世界各国一直保持同一个优势毒株，发生这种“二次感染”的情况相对就会比较少。

“我个人认为，大家对‘二次感染’不用过于紧张。”梁连春表示，从某种程度上讲，“二次感染”通常会比首次感染的症状要轻，因为患者第一次感染病毒时所产生的抗体多少还会起到一定作用。他提醒市民，预防“二次感染”其实跟以往的防疫措施是一样的。人们要在日常生活中做好个人防护，尽可能避免到高危场所，避免接触高危人群。接种新冠肺炎疫苗也是一种有效的预防方式。（记者 刘欢）