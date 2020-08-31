这10个经常被忽略的习惯 做多了会变丑哟！

如果你发现自己的外貌变丑了，一般和穿搭、五官没有太大的关系，反而很可能是生活中的小习惯在不知不觉中影响了你的颜值。10个“不起眼”的小习惯，正令人在变丑的道路上越走越远，如果你有这些“毁容”的习惯，不想变丑的话就快点改正吧！

习惯一侧咀嚼

有大小脸、蛀牙等隐患

一般来说，我们是用左右两边的牙齿交替咀嚼。但是，由于种种原因，如口腔问题、个人习惯等情况之下，有些人会习惯只用某一边的牙齿咀嚼。如果你有这样的习惯，最好改一改，否则会带来两个坏处：一是造成大小脸。长期用一侧咀嚼，这一侧的肌肉会比另一侧得到更多的锻炼，久而久之，其脸部肌肉会更“强壮”，看起来脸一大一小；二是易引起口腔问题。由于另一侧牙齿经常不使用，没有摩擦，就会提高患蛀牙、牙周炎、牙结石的几率！

改善方式：吃东西时，稍微注意一下，左右两边交替咀嚼。

爱跷二郎腿

假胯宽、脊柱弯曲影响体态

跷二郎腿会令股骨头内旋、大腿根往外凸出，久而久之，假胯宽就出来了。长时间跷二郎腿，还会出现很多问题，比如骨盆侧倾和脊柱弯曲。

改善方式：做平板支撑的动作，先俯身，身体成一条直线，用脚趾和前臂做支撑，腹肌收缩保持10秒，再放松。

长期张嘴呼吸

形成龅牙、唇型肥厚

用鼻子呼吸是最正确的呼吸姿势，而口腔只是呼吸的“备胎”——当鼻腔阻塞、身体需要大量空气交换时，口腔可以发挥替代作用。张嘴呼吸时，舌头被迫往下垂放，上牙弓少了舌头的作用力，容易慢慢变狭窄，导致上前牙拥挤或前凸，从而造成龅牙、唇型肥厚等。

此外，长期张嘴呼吸还易引起口臭、蛀牙、牙龈炎等口腔问题，以及呼吸道疾病。

改善方式：进行上下唇及面肌训练，用上下嘴唇夹住一张硬纸片，坚持5~10分钟，每天做3次。

甜食吃多了

各种皮肤问题来了

吃甜食虽然是一件很快乐的事情，但是吃得越多，颜值下降得越快。高糖分的食物很难完全被代谢，它们会粘附在真皮层的蛋白质上，破坏皮肤中的胶原蛋白，出现皱纹、皮肤松弛下垂，同时加速皮肤老化。糖分会刺激皮脂腺分泌，令皮肤爱出油、易长黑头、粉刺等！

改善方式：控制甜食的摄入量。世界卫生组织指出，每人每天的摄糖量不超过50克，最佳的控制量应在25克以下。

不注意防晒

皮肤老得更快

在纪录片《美丽的真相》中，科学家证实了皮肤衰老，尤其是皱纹产生，75%都与紫外线有关。防晒不到位，晒黑是一回事，另外还会破坏皮肤里的胶原蛋白，加速皮肤老化。接着皮肤便会出现皱纹、晒斑等问题。

改善方式：出门带伞或戴遮阳帽，如果涂抹防晒霜的话，记得每隔2小时就补一次。

低头玩手机

颈部肌肉下垂

颈是最易老化的部位之一，一旦出现细纹、下垂，便暴露出肌肤年龄了。 当一直低头，颈部受压是平时的3倍之多，会使颈部肌肉出现下垂，加速表皮细胞的衰老，颈纹自然而然增加了。

此外，颈部肌肉处于持续紧张的状态，久而久之，后颈部处可能有“富贵包”，影响体态。

改善方式：紧贴墙面，保持两肩同高，手臂自然下垂，每天练习靠墙站3次，每次5分钟即可。

总是侧睡

肌肤会有皱纹

侧躺是最常见的睡姿之一，而且右侧躺不会压迫心脏，对消化有帮助。不过，侧睡时时刻刻影响着颜值。美国科学家曾做过一个实验，让一批志愿者枕着透明的充气枕头侧睡，结果发现：睡眠时脸部会受到挤压，眼角的皮肤容易形成褶皱。如果现在还不重视的话，随着年龄的增长，肌肤的自动修复能力会下降，褶皱会变成永久性皱纹。

改善方式：不定时更换睡姿，偶尔选择仰卧的姿势；注意不要经常眯眼睛、揉眼睛，否则也容易导致眼角的皱纹。

常背单肩包

小心“高低肩”

背单肩包时，单侧的肩膀要承受比较大的重力，肩颈部位会不自觉上提。有些肩膀比较窄的女性，为了防止包带下滑，上提会更严重。长时间使用单侧肩膀背包，不仅会引起肩膀疼痛，还会造成难看的“高低肩”、脊柱侧弯等问题，非常影响气质。

改善方式：多做耸肩的动作，抬头挺胸，双肩缓慢向前上耸，每天做15~20次即可。

头发扎太紧

损伤毛囊易脱发

随着天气变热，不少长发女性都会选择把头发扎起来，为了不让马尾往下掉，还特意扎紧。

其实，头发扎得太紧，容易造成脱发，甚至损伤毛囊，从而导致发际线后移。这种脱发在临床上称为牵引性脱发。有研究调查发现，约1/3的妇女存在牵引性脱发。

改善方式：头发不要扎太久，适时放下头发，减缓对头皮的紧张、刺激感；试着扎不同的发型，不要局限于高马尾。

单手托腮

出现难消除的皱纹

托腮时，手掌会对脸部造成挤压，拉扯着皮肤，易出现皱纹。可怕的是，长期托腮造成的皱纹是永久性的，它不同于皮肤干燥所导致的细纹，总而言之是很难消除的。

改善方式：手上拿着笔或书，避免习惯性托腮；张开嘴巴，下颚向后，重复该动作多次，使脸部的血液循环更畅通。