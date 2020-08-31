执行垃圾分类考验精细治理能力

以前“一个筐”，现在“四个桶”；过去“减源头”，而今“再利用”；曾经“嫌麻烦”，时下“好习惯”……今年以来，北京、苏州、武汉等多个城市加入到执行垃圾分类的行列中来，深圳、长沙、海口等城市也即将施行相关法规。根据住房和城乡建设部等部门规划，今年年底，46个重点城市应基本建成垃圾分类处理系统。时间紧迫，任务繁重，各地需要加劲冲刺，为垃圾分类工作交上合格的阶段性答卷。

时下，垃圾分类已在多地落地生根。北京实施生活垃圾管理条例仅三个月，取得厨余垃圾分出量显著提升、执法检查问题率下降等成果；上海垃圾分类达标率一年来从15%提高到90%；南宁生活垃圾分类工作已覆盖居民逾100万户……从效果来看，垃圾分类正在成为居民生活的新风尚。也要看到，我国生活垃圾分类收集、运输、焚烧、填埋系统仍不完善，一些地方在推广垃圾分类时出现一刀切、走形式的情况，给居民生活带来不便。狭窄胡同如何设置垃圾收集点？定时定点投放垃圾如何照顾上班族需求？大型小区撤桶并点如何避免居民“多跑腿”？这些具体而微的小事，影响着政策的执行效果，关系到群众的满意程度，更考验着精细化治理的能力。

垃圾分类旨在节约资源、变废为宝，不能只注重形式，甚至“为分类而分类”。面对推广垃圾分类过程中群众可能出现的不理解、不配合，相关工作人员要在工作方法上动脑筋。例如，为解决厨余垃圾破袋投放容易弄脏手的问题，有的小区用上了全自动破袋智能机器人，有的小区加装了便民洗手池，在完成垃圾分类的同时让市民省心舒心。另一方面，要在工作态度上下功夫。尤其在实行垃圾分类初期，不能只堵不疏、以罚代管，而要看到知识普及的重要，理解居民生活的惯性，多一分耐心、多一些引导，帮助群众逐步实现“要我分类”到“我要分类”的转变。

对于垃圾分类，也有人担心：前面分类做好了，后面运输是否会被混装到一起。客观来说，一些城市分类运输设施配备不足，存在垃圾“先分后混”的问题。这从侧面说明：分类只是垃圾处理这一系统性工程的前端环节，外运不及时、处理能力不足等其他环节的问题都将制约着垃圾分类的效果。近日，国家发改委等部门联合印发《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》，要求具备条件的地级以上城市在2023年基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统，正是为了在垃圾处理全链条上有机衔接、补齐短板。

做好垃圾分类工作，更重要的是做好“源头治理”。从个人响应“光盘行动”，到相关企业减少提供一次性用品，再到相关部门制定包装材料的绿色标准，各方携手在垃圾产生的源头做减法，必将减轻垃圾分类压力，起到事半功倍的效果。无论是垃圾分类还是垃圾减量，都需要人们形成绿色生活理念、养成绿色生活习惯。可以通过创新宣传方式，制定激励机制，多措并举引导人们优化生活方式，让越来越多人自觉加入到垃圾全过程分类、减量的行列中来。

改变生活方式是一个渐进过程，垃圾分类也必将是一场“持久战”。只有循序渐进、持之以恒，才能让垃圾分类意识越来越明确，垃圾治理之路越走越通畅，开启更加美好的绿色生活。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 05 版）