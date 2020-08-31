世卫组织宣布非洲根除野生脊灰病毒

世界卫生组织非洲区域办事处日前宣布，非洲地区目前已根除野生脊髓灰质炎病毒。世卫组织和国际社会高度评价疫苗接种在非洲消灭脊髓灰质炎病毒方面的作用。

根据世卫组织发表的声明，非洲地区最后一个野生脊髓灰质炎病毒感染病例于2016年在尼日利亚被发现。4年来，尼日利亚未再出现新病例。非洲区域根除脊髓灰质炎认证委员会分析后确认，该地区已符合根除野生脊髓灰质炎病毒标准。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，主要影响5岁以下的儿童，每200个感染病例中会有一例出现不可逆转的瘫痪。在瘫痪病例中，5%至10%的患者会因呼吸肌麻痹而死亡。自1996年非洲国家启动消灭脊髓灰质炎病毒行动以来，非洲大陆有超过180万儿童免于终身瘫痪，约18万儿童免于死亡。目前，接种疫苗仍然是预防和控制脊髓灰质炎最经济有效的方法。受益于“全球根除脊髓灰质炎行动”，脊髓灰质炎病例自1988年以来减少了99.9%。

世卫组织总干事谭德塞说：“在非洲消灭野生脊髓灰质炎病毒是我们这个时代最伟大的公共卫生成就之一，令人大受鼓舞，激励我们继续完成在全球消灭脊髓灰质炎的工作。”

尼日利亚总统布哈里表示，非洲消灭野生脊髓灰质炎病毒是历史性壮举。他说，非洲国家同样可以战胜新冠肺炎疫情，“我们将使疫情流行曲线趋于平坦”。

不过，“全球根除脊髓灰质炎行动”呼吁各国和捐助方继续对所有形式的脊髓灰质炎病毒保持警惕。除非在全世界消灭所有病毒株，否则在防治脊髓灰质炎方面取得的重大进展仍将受到威胁。“只要还有一名儿童感染脊髓灰质炎病毒，所有国家的儿童就仍有感染这种疾病的危险。”

世卫组织非洲区域主任穆蒂表示，未来几代非洲儿童可以生活在没有野生脊髓灰质炎的环境中。但人们必须保持警惕和保持疫苗接种率，防范病毒卷土重来。

（本报约翰内斯堡8月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 16 版）