超九成受访家长认同节约粮食应成为孩子重要品质

节约粮食的观念需要从小培养。对于家长来说，怎样才能更好地教育孩子节约粮食？近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2000名未成年孩子家长进行的一项调查显示，98.3%的受访家长表示会教育孩子节约粮食，71.6%的受访家长会告诉孩子一粥一饭来之不易，要珍惜粮食。97.8%的受访家长认为，节约粮食应当成为孩子成长中重要的品质。

受访家长中，来自一线城市的占31.1%，二线城市的占48.9%，三四线城市的占17.6%，城镇或县城的占1.9%，农村的占0.6%。

71.6%受访家长会告诉孩子一粥一饭来之不易，要珍惜粮食

在北京某事业单位工作的张雅（化名），孩子在上小学。张雅回忆，孩子上幼儿园时，就了解了很多关于粮食的知识。“幼儿园老师会要求小朋友吃光碗里的饭。在家我们也进行教育，刚开始是带她看绘本，了解粮食是怎么来的，这个过程要付出很多劳动。等她大一些，我们就让她自己盛饭，吃多少盛多少”。

北京某事业单位职员周晓（化名）觉得，家长首先要让孩子养成健康的饮食习惯。“像最近讨论的‘大胃王’吃播，我觉得影响很恶劣，为了吸金不顾身体。看了这些视频，小孩子可能会觉得吃得很多是对的，形成错误的饮食观念。‘谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。’这句古诗应该人人都会背，但是真正领会它的含义，需要家长日常教导”。

调查中，98.3%的受访家长表示会教育孩子节约粮食。具体来说，71.6%的受访家长会告诉孩子一粥一饭来之不易，要珍惜粮食，70.1%的受访家长会教育孩子民以食为天，粮食关乎国运民生。

西南大学教育研究院院长唐智松认为，家庭对孩子进行节约粮食的教育，非常重要且必要，“它是基础性的环节，具有‘习惯成自然’‘养正于蒙’的教育机理支持”。

78.8%受访家长认为家长要以身作则，开展“光盘行动”

在北京某国企工作的于菲菲认为，家长要教育孩子从小就知道一粥一饭来之不易，这不仅能培养他们节约粮食的意识，还会让孩子更加懂得感恩。

调查中，97.8%的受访家长认为，节约粮食应当成为孩子成长中重要的品质。

“让孩子形成节约粮食的习惯，首先要让他们形成这样的观念。家长可以给孩子看一些科普动画片、图书，有机会的话带孩子去田间地头走一走，感受一下农业劳作的艰辛。”张雅说。

于菲菲觉得，要把节约粮食的教育融入到孩子日常生活中，“比如平时吃黄瓜，就可以告诉他，黄瓜是怎么从一粒籽长成藤上的黄瓜，中间经历浇水施肥、搭架爬藤、开花结果，中间还可能遇到暴雨狂风”。

如何教育孩子节约粮食？调查中，78.8%的受访家长认为家长要以身作则，开展“光盘行动”，66.4%的受访者建议寓教于乐，用生动的方式介绍节约粮食重要性，62.1%的受访家长建议带领孩子参与社会活动，了解粮食生产过程，43.3%的受访家长建议引导孩子适度点餐，妥善处理未食用餐品。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅认为，对于家长而言，以身作则就是最好的家庭教育。“另外，‘要想小儿安，三分饥和寒’，孩子做到七分饱，才会健康成长。知道饿的感觉，懂得食物的甘美，感受食物的来之不易，节约粮食的意识就在润物细无声中养成了”。

唐智松认为，培养孩子节约粮食的习惯，家长可以从几个方面入手：一是培养孩子养成吃什么取什么、吃多少取多少的习惯；二是把孩子的节约行为与相应的奖励挂钩，对孩子自然表现出来的节约行为进行适当奖励，激发动力；三是父母以身作则地践行节约，给孩子做一个节约的好榜样；四是对他人的浪费现象进行适度的消极性评价，鼓励孩子在公共场合的节约行为。

中青报·中青网记者 孙山 杜园春 来源：中国青年报